Hommage à Alain Defaud

Alain Defaud nous a quittés.

Haut fonctionnaire, directeur général du CNARM pendant près de vingt ans, il fut également conseiller régional de 1983 à 1993.

Je salue sa mémoire et son engagement au service de La Réunion. Au nom de l’ensemble du Conseil régional j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Huguette BELLO

Présidente de la Région Réunion