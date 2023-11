Hauts-de-Seine : Le syndicaliste Claude Levy condamné pour des « dons juridiques »

L’Ultra Trail de l’Océan Indien (UTOI) annonce avec enthousiasme sa première épreuve de trail, la « Boucle du Cœur de l’Est » (BCE), qui se tiendra le dimanche 10 décembre 2023. Organisée par l’Association Culturelle et Sportive de la Réunion (ACSR), la course débutera et se terminera au Champ de foire d’Hell Bourg, offrant aux participants un parcours exceptionnel au cœur de l’Est de l’île.