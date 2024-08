Handball : La France éliminée par l’Allemagne en quart de finale, terrible erreur de Dika Mem

Un match irrespirable, qui malheureusement ne s’est pas terminé par un dénouement heureux pour l’équipe de France. Les Bleus ont été éliminés par les Allemands au bout des prolongations, 35 buts à 34.

Pourtant, les Bleus avaient bien démarré la rencontre et s’étaient rendus le match facile en menant 17 à 14 à la pause. Mais les Allemands sont revenus du vestiaire avec le couteau entre les dents et un nouveau gardien de but. La Mannschaft marquait pratiquement à toutes leurs attaques, tandis que seul Dika Mem parvenait à répondre côté français.

À 10 minutes du terme, les Allemands sont revenus à égalité, avant de mener au score pour la première fois depuis le début de la rencontre. Finalement, c’est le gardien français, Vincent Gérard, qui parvenait à stopper les vagues allemandes, notamment en arrêtant trois penalties d’affilée. Les Bleus se remettent alors dans le coup et parviennent à reprendre le score, oscillant entre un et deux buts d’avance.

C’est Dika Mem qui est parvenu à inscrire le but permettant aux Bleus de reprendre deux points d’avance à 50 secondes de la fin. Les Allemands réduisent à nouveau l’écart sur penalty à 16 secondes de la fin. Les Français devaient donc gérer ces dernières secondes, avec le temps de se remettre. Malheureusement, Dika Mem va perdre le ballon, permettant aux Allemands d’égaliser à la dernière seconde.

Au bout des prolongations, les Allemands parviennent à inscrire le but de la victoire à quelques poignées de secondes du coup de sifflet final. L’aventure olympique se termine donc pour Melvyn Richardson et Dika Mem.