Grève au CHU : Les manifestants bloqués par la police, la tension monte

Pour la deuxième journée consécutive, l’Intersyndicale poursuit son mouvement de grève. Réunis depuis 5 h 30, les grévistes se sont concertés afin de définir les actions pour cette matinée. Ils ont décidé de se rendre sur le boulevard Sud pour faire entendre leurs revendications, assurant que l’objectif n’était pas de bloquer le boulevard sud, mais de rendre visible leur grève en se postant sur le trottoir.

Cependant, les forces de l’ordre ne l’ont pas entendu de cette oreille. Les grévistes se sont retrouvés bloqués par un barrage policier en face de l’entrée des urgences du CHU. Ce cordon, mis en place ce matin, filtre tous les véhicules et seules les ambulances, les transports d’organes et les véhicules professionnels sont autorisés à passer pour rejoindre le boulevard Sud.

L’accès semble bloqué aussi en provenance de Bellepierre, puisqu’aucun véhicule n’arrive sur les grévistes qui patientent en face de l’entrée des urgences sur fond de maloya.

Des leaders syndicaux ont interpellé des députés et des élus politiques pour qu’ils se rendent sur place constater l’entrave à la liberté de manifester. Ils sont environ actuellement une cinquantaine à patienter devant le cordon de policiers.

« Notre place est à l’hôpital, pas dans la rue «

« C’est plus qu’une entrave, c’est une discrimination. Depuis 4 mois, on subit ça. L’outil de la grève, il est ultime. Notre place est à l’hôpital, pas dans la rue en face des policiers qui sont nos collègues du service public », s’indigne David Belda, le secrétaire départemental de FO Santé.

Il rappelle qu’ils agissent en tant que syndicats et sont conscients des responsabilités qui en découlent. « Ça fait deux jours qu’on bloque la circulation réunionnaise, ce n’est pas possible. Nous, on veut faire avancer les choses. C’est pour ça que l’on met un coup de pression, car on veut des réponses maintenant », ajoute-t-il.

Des rumeurs circulent affirmant que l’ARS serait entrée en contact avec le ministère. « Nous, on veut qu’ils viennent nous rencontrer maintenant. Parce que là, s’il y a des problèmes ou des blessés, ce sera de leur responsabilité. On veut qu’ils viennent dire à l’ensemble des Réunionnais ce qu’il se passe », argue David Belda.

Les leaders des 5 centrales (FO, CGTR, CFDT, CFTC, UNSA) ont commencé à discuter de la stratégie à adopter, et certains s’attendent à ce que le mouvement perdure.

Vers 11 h 30, l’Intersyndicale est entrée en pourparler afin d’obtenir un rendez-vous avec le directeur général de l’ARS et une visioconférence avec le ministère de la Santé. Gérard Cotellon a accepté l’entretien, mais les manifestants ont fait part de leur volonté que cela se fasse en public. Ericka Bareigts a également pris le micro pour exiger que le DG de l’ARS vienne s’exprimer devant tout le monde et a assuré qu’elle resterait pour les discussions.

Lundi, si rien n’évolue, la grève pourrait se polariser sur le CHU de Saint-Pierre.