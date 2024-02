Grand Boucan : les exposant·es invité·es à se faire connaître

La Ville de Saint-Paul, en partenariat avec l’association Pôle Sud, organise le Grand Boucan, sur le front de mer de Saint-Paul, le dimanche 16 juin 2024 de 14 heures à 23h30.

Les exposants sont invités à se faire connaître pour : la restauration, l’alimentaire, les manèges, la vente d’objets lumineux et pour des ateliers de maquillage. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 avril 2024, à 15 heures. Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez contacter la Direction de la Valorisation Économique et Touristique au : 0262 45 90 69.

Les personnes intéressées sont invitées à télécharger le dossier de candidature disponible et à le déposer sur place ou par courrier à la mairie, à la Direction de la Valorisation Économique et Touristique. Les candidatures peuvent également être adressées par mail à l’adresse suivante : maire@mairie-saintpaul.fr

Téléchargez la fiche d’inscription

Téléchargez l’appel à candidature