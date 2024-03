GFTC International : « Octogone… »

Avec un premier cas de choléra annoncé ce jeudi à La Réunion, mais aussi à Mayotte hier et une épidémie aux Comores, le député Insoumis propose à la ministre de la Santé Catherine Vautrin d’installer une barrière sanitaire comme au temps du Covid. À cela s’ajoute 99 malades déclarés atteints de la leptospirose et un décès depuis le début de l’année à La Réunion. Aussi, le député Jean-Hugues Ratenon appelle également à une vaccination gratuite pour les publics les plus exposés. Son courrier adressé aux ministres concernés :