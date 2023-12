GBH et le Conseil départemental de La Réunion s’unissent pour favoriser la réussite des jeunes – 2023

Le Département de La Réunion et GBH signent un accord de partenariat pour favoriser l’insertion des jeunes qui sont éloignés de l’emploi. 26% des jeunes de 15 à 29 ans sont concernés par des difficultés à intégrer le monde du travail. GBH et le Conseil Départemental vont désormais travailler de concert pour réduire ces inégalités et contribuer à la réussite de tous les jeunes réunionnais.

En 2021, à La Réunion, 41.000 jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET). Ces jeunes représentent 26% de leur classe d’âge, soit deux fois plus qu’au niveau national. Le Conseil départemental de La Réunion s’est donné comme priorité d’accompagner ces citoyens, de leur faciliter l’accès aux droits, de les accompagner vers l’insertion dans son Plan de mandature 2021-2028.

GBH, un des plus importants employeurs sur le territoire, poursuit son engagement pour réduire ces inégalités. Après avoir lancé son programme Tremplin pour l’emploi avec l’Ecole de la 2ème Chance et l’avoir décliné dans plusieurs autres départements ultra-marins, GBH s’engage dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil départemental de La Réunion. Forte de sa volonté constante de favoriser l’emploi des jeunes, GBH agit aujourd’hui aux côtés du département pour soutenir les initiatives en faveur de la réussite des jeunes Réunionnaises et Réunionnais.

« A travers cette convention qui lie le Département et GBH, nous tenons à affirmer avec beaucoup de force que nous croyons en la jeunesse réunionnaise qui est un formidable vivier de dynamisme, d’innovation, de créativité, et de citoyenneté. Nous nous devons donc de l’accompagner dans la construction de son parcours de vie qui passe notamment par l’insertion professionnelle. Cet engagement partenarial traduit ainsi notre ambition commune, celle de bien travailler ensemble au profit d’une jeunesse qui peut et qui doit rayonner de manière éclatante », souligne Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental.

« Nous sommes très heureux de travailler avec le Département, à l’insertion des jeunes dans le monde de l’entreprise dans le cadre de ce nouveau dispositif. Cette action s’inscrit parfaitement dans notre engagement auprès des jeunes à la Réunion, notamment dans le cadre de notre programme Tremplin pour l’emploi GBH*, qui permet d’accompagner les jeunes dans la découverte et l’apprentissage d’un métier et de la vie en entreprise, un moyen concret de leur permettre d’accéder à l’emploi. Intégrer le programme Tremplin pour l’emploi GBH est une opportunité pour un jeune, qui a accès à de nombreuses ressources pour sa professionnalisation », explique Michel Lapeyre, Directeur Général Océan Indien et Afrique de GBH.

Un partenariat concret

Dans le cadre du plan d’actions 2023-2024, adopté en mars 2023 par le Conseil Départemental en faveur de la réussite des jeunes, GBH va collaborer étroitement avec la Cellule Insertion Par l’Innovation (CIPI), rattachée à la Direction de la Jeunesse et des Sports. L’objectif principal est de proposer un accompagnement collectif et personnalisé à des jeunes éloignés de l’emploi, pour une durée majoritairement fixée à 12 mois. Cette convention s’inscrit plus particulièrement dans l’objectif stratégique « Coacher les NEETs » autour de deux actions phares :

Préparer les jeunes en difficulté à intégrer la vie professionnelle via les entreprises et les associations. Encourager l’accès à une première expérience professionnelle.

Ce partenariat aboutira à la création du programme « Tremplin pour l’emploi GBH-Département de la Réunion » qui va englober des actions concrètes définies conjointement en faveur des jeunes suivis par la CIPI.

Des professionnels de GBH vont présenter leur métier lors d’interventions auprès des jeunes et des visites d’entreprises filiales de GBH par des jeunes inscrits à la CIPI vont être organisées. Des jeunes seront accueillis en stage d’immersion dans les entreprises de GBH et des spécialistes des Ressources Humaines vont animer des ateliers dédiés à la préparation de l’insertion professionnelle, incluant la rédaction de CV, la lettre de motivation, et la préparation à un entretien d’embauche.

Des d’ateliers dédiés à « l’e-réputation » et à l’utilisation des réseaux sociaux à des fins d’insertion professionnelle vont être proposés afin que les jeunes utilisent les réseaux sociaux de manière optimale dans leur recherche d’emploi.

Ce partenariat entre GBH et le Conseil départemental de La Réunion témoigne de l’engagement commun en faveur de la jeunesse et de la volonté partagée de créer des opportunités significatives pour les jeunes en difficulté d’insertion professionnelle.

Les deux partenaires se réjouissent à l’idée de travailler ensemble pour favoriser la réussite des jeunes Réunionnaises et Réunionnais.

A propos

Tremplin pour l’emploi GBH :

* Mis en place à La Réunion, à la Martinique et en Guyane, le programme Tremplin pour l’emploi, créé par GBH, regroupe l’ensemble des actions solidaires de formation du Groupe pour l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi, en partenariat avec un acteur fort de l’insertion des jeunes.

A la Réunion, un programme de formation a été mis en place avec l’Ecole de la 2e chance, permettant la formation de 12 jeunes aux métiers de conseillers a la vente la distribution , avec un emploi en CDI une fois toutes les étapes de formation validée.

Des programmes similaires ont été déployées en Guyane avec l’école de la 2e chance et en Martinique avec le RSMA.

L’engagement commun des partenaires contribue au succès de cette action d’insertion professionnelle et dont l’objectif est de s’inscrire dans la durée.