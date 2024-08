Futur centre social du Chaudron : Une initiative construite par et pour les habitants

La municipalité de Saint-Denis a présenté ce mardi le projet de préfiguration du futur centre social du quartier du Chaudron. Ericka Bareigts a annoncé sa mise en place en avril dernier. Il sera donc le quatrième du chef-lieu et s’inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine du Chaudron.

Le centre se situe à proximité de la future médiathèque et du gymnase Daniel Narcisse qui sera bientôt terminé. Le centre social vise à offrir un espace de vie pour favoriser les rencontres et les interactions entre les habitants.

« On n’est pas dans des cases à terre ici. On est dans une ville très dense et il faut du lien social. Et pour faire du lien social, il faut que les gens aient des endroits sécurisés, bienveillants, respectueux. Des endroits où ils ont plaisir à se rencontrer. C’est ce qu’on a réussi à faire aux Camélias avec l’Académie. C’est ce qu’on va réussir à faire ici avec le Mail du Chaudron« , a déclaré Ericka Bareigts.

Le futur centre social s’installera sur la ligne du téléphérique. Il facilitera ainsi l’accès aux habitants de Bois-de-Nèfles et aux autres Dionysiens via les bus. « C’est vraiment un projet de cohésion sociale et de dynamique sociale », a ajouté la maire.

« On est dans une dynamique sociale et citoyenne »

L’objectif est de présenter le projet final en mars, après plusieurs étapes nécessaires : le diagnostic, l’écriture du projet et la concertation. Durant cette période, la mairie va rencontrer les habitants pour écouter leurs souhaits et intégrer leurs idées dans le projet final. « On est dans une façon de faire nouvelle. On est dans une dynamique sociale et citoyenne », a souligné Ericka Bareigts.

Murielle Balthazar, chargée de mission sur la préfiguration du centre social du Chaudron, a précisé que le centre social veut être un lieu fédérateur pour tous les habitants du quartier. « Il faut construire un lieu qui soit propre au Chaudron, qui soit innovant, ressemble au Chaudron avec son identité et sa transformation, soit fédérateur et que les habitants construisent avec nous », a-t-elle expliqué.

Le budget alloué et les financements nécessaires seront définis en fonction des résultats obtenus au cours de cette année de concertation.