François Gemenne, spécialiste du changement climatique, en conférence-débat au Territoire de l’Ouest

Ce jeudi 23 novembre, le Territoire de l’Ouest a organisé une conférence-débat exceptionnelle sur les changements climatiques, animée par François Gemenne, chercheur et auteur renommé, spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement et des migrations.

François Gemenne a apporté aux élus et administratifs son expertise et ses éclairages dans le domaine. Ses recherches approfondies sur les déplacements de populations, les politiques d’adaptation au changement climatique, ainsi que les politiques d’asile et d’immigration, offrent en effet des perspectives précieuses pour le projet Ouest 2040 qui porte l’ambition d’un territoire durable qui s’adapte et anticipe les impacts du changement climatique.

Le Territoire de l’Ouest est actuellement engagé dans des projets ambitieux tels l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial, la révision du SCOT, la gestion du trait de côte et des risques d’inondation, la politique de l’eau et des déchets…

Ces initiatives visent à anticiper et répondre aux défis posés par le changement climatique.