Franc succès pour le forum de l’action sociale du bassin Sud Est

Plus de 2500 visiteurs ont été enregistrés à la clôture du 3e Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du bassin Sud Est, organisée le 29 mai au Tampon, sur le site dit « SIDR des 400 ». Organisé dans les quatre coins de l’île, ce Forum s’inscrit dans la démarche « aller vers » initiée par le Département, pour plus d’écoute et de proximité avec la population. Cette troisième édition a connu un vif succès en terme d’affluence sachant que les deux premières manifestations organisée dans le Sid ont réuni 700 personnes sur le site de Miel Vert et 800 à Saint-Philippe.

La population était invitée à s’informer sur les aides et les dispositifs du Département et de ses partenaires institutionnels ainsi que les chambres consulaires, des associations et des bailleurs sociaux. Au programme de la journée : stands d’informations, animations, job dating et divers ateliers en lien avec l’insertion professionnelle, l’action sociale, la santé, le bien-être (prévention et dépistage du VIH, sensibilisation sur la lutte contre les moustiques, la dengue et la leptospirose, démonstration et confection d’objets artisanaux, dégustation de produits de la ferme…)

Le forum était inaugurée en présence des élus de la ville du Tampon dont le maire André Thien-Ah-Koon ainsi que les vice-présidentes du Département Augustine Romano et Camille Clain. « Pour le Conseil départemental, s’insérer, c’est aussi sécuriser son parcours de vie, c’est retrouver confiance en soi, c’est se loger convenablement, c’est être en bonne santé, c’est créer les conditions positives qui permettront ensuite d’aller vers un emploi durable« . Augustine Romano n’a pas manqué de saluer la « démarche unitaire de l’ensemble des partenaires du Département, notamment la CGSS, la CAF, France Travail, les Villes du Tampon et de l’Entre-Deux ainsi que leur CCAS, la CASUD et la Mission Locale Sud« .

On notera enfin que le public du bassin Sud Est, venu nombreux a manifesté un réel engouement autour de l’insertion professionnelle et la formation par le biais des métiers de l’esthétique, de l’agriculture, de l’artisanat, mais encore des métiers de l’uniforme (RSMA, armée de l’air, terre , , la Police, la Légion Etrangère….) Les jeunes, notamment, étaient aussi fortement intéressés par les formations ou les contrats en alternance, ainsi par les aides à la création et à la reprise d’activité proposées.