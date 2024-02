Fin du droit du sol à Mayotte : les réactions

Le maintien coûte que coûte du droit du sol de façon homogène sur l’ensemble du territoire national avait déjà été adapté en 2018 pour Mayotte. Cette fois, c’est sa suppression qui sera inscrite à l’agenda gouvernemental dans les prochains mois.

Cette annonce de Gérald Darmanin ce dimanche matin dès son arrivée à Mayotte lève le voile sur ce que laissait entendre le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer il y a une semaine lors d’un colloque organisé par Le Point à Paris. Le ministre avait évoqué « un prochain changement constitutionnel ». Sur les réseaux sociaux ou les plateaux télé, les réactions s’enchaînent depuis cette annonce choc et certains politiques d’extrême droite proposent même déjà d’étendre la mesure à tout le pays.

« Ça fait depuis des années qu’on voit une montée des violences sur les personnes avec de plus en plus d’actes de barbarie. La vie normale n’est plus possible à Mayotte », a décrit à l’antenne de CNews la députée LIOT de la 1ère circonscription de Mayotte Estelle Youssouffa.

Sur BFMTV, la vice-présidente du parti Reconquête Marion Maréchal s’est félicitée de cette annonce gouvernementale qui arrive cependant avec dix ans de retard. « Je dis bravo d’enfin se rendre compte d’une évidence qui devrait être mise sur la table depuis près de dix ans parce que le sujet de Mayotte il n’est pas nouveau », explique-t-elle avant de poser la question au ministre de l’Intérieur « pourquoi il n’étend pas cette suppression à l’ensemble du territoire français ».

Puisque @GDarmanin se rend enfin compte de la nécessité de supprimer le droit du sol à #Mayotte, pourquoi ne l’étend-il pas à l’ensemble du territoire français ? Ce que vivent aujourd’hui les Mahorais, la métropole le vivra dans quelques années ! #BFMpolitique #AvecMarion pic.twitter.com/yf8yToK5bk — Marion Maréchal (@MarionMarechal) February 11, 2024

Son avis est partagé par Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, qui « réclame (cette mesure) depuis des années ». Une mesure qui s’apparente à « une évidence absolue », selon lui. « En 2018, le gouvernement s’y était opposé. Donc on ne va pas bouder son plaisir. Je ne vais pas critiquer parce qu’il faut critiquer. Simplement je suis un peu inquiet des effets d’annonce parce que si vous allez dans le détail, on nous parle de parents français ou réguliers depuis moins d’un an, moins de six mois… ça va finir comment au terme du processus ? Et puis est-ce que le conseil constitutionnel qui gouverne à notre place va censurer ou pas ? Alors moi j’ai une solution beaucoup plus simple : c’est le référendum. Et puis c’est pas que pour Mayotte, c’est pour toute la France », propose-t-il également d’étendre ce régime dérogatoire pour Mayotte.

Vers la fin du droit du sol à Mayotte:

"Moi, j'ai une solution, beaucoup plus simple : C'est le référendum" Nicolas @dupontaignan, Président de Debout la France dans le #GrandRDV pic.twitter.com/cQ8UnSKMc4 — Europe 1 (@Europe1) February 11, 2024

Rappelons que le ministre de l’Intérieur a confirmé ce dimanche que cette fin du droit du sol à Mayotte passera par une révision constitutionnelle au cours de cette année.

Chez les Républicains, on applaudit l’annonce gouvernementale tout en faisant remarquer que les amendements proposés dans le cadre de la loi Immigration avaient été retoqués il y a quelques mois seulement. C’est ce que dit notamment Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat.

Pour l’heure, les réactions parmi les personnalités politiques de gauche de premier plan se font encore attendre.