Fêtez la journée internationale du chat : Sensibilisation des usagers du Territoire de l’Ouest

La Journée internationale du chat est célébrée chaque année le 8 août. Cette année, nous vous invitons à célébrer nos amis félins dans les 5 communes du Territoire de l’Ouest.

C’est l’occasion idéale de découvrir et partager des astuces pour le bien-être de nos chats, tout en rappelant l’importance de les traiter avec les meilleurs soins possibles. Nos médiateurs seront présents pour vous fournir des conseils pratiques sur les soins, la stérilisation, l’adoption, l’identification, et plus encore.

Voici le programme des médiateurs :

Jeudi 8 août 2024 : Matin : Port (centre-ville).

Après-midi : Saint-Leu (front de mer au skate parc). Vendredi 9 août 2024 : Matin : La Possession et Trois-Bassins. (Parvis de la mairie et centre-ville)

Après-midi : Saint-Paul (plages de Boucan à Trou d’Eau).

Quelques conseils pour les futurs propriétaires de chats

Avant d’adopter un chat, assurez-vous de pouvoir assumer ces responsabilités :

Temps et énergie : Il est essentiel de consacrer du temps pour jouer avec votre chat, le câliner, le laver et le brosser.

Finances : Préparez-vous à investir dans sa nourriture, ses soins vétérinaires, et d’autres besoins essentiels.

En tant que propriétaire, vos obligations incluent :