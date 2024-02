Festivités de la Chine et de l’Asie

Le Maire du Tampon M. André THIEN AH KOON et le Conseil municipal ont le plaisir de vous inviter aux festivités de la Chine et de l’Asie, ce dimanche 17 février à la SIDR des 400. Rendez-vous dès 9h avec l’inauguration et les discours officiels, ainsi que la danse du lion.

De nombreux stands et ateliers seront prévus toute la journée, de 9h à 17h.

Enfin, un concours du plus gros mangeur de riz cantonnais avec Tonton Polo démarrera à 16h.

Vous trouverez le programme complet ci-joint

Entrée gratuite – restauration sur place