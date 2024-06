Fermeture du site coco.gg très fréquenté à La Réunion

Le site de discussion coco.gg, également connu sous le nom de Cocoland, qui se présentait comme "le premier chat gratuit de France", a été fermé par la justice. Il devait sa réputation à l'absence totale de modération des messages échangés et des annonces diffusées, ce qui en faisait un des points centraux de la prostitution en ligne et le terrain de chasse favori des pédophiles en tous genres. Les utilisateurs de cette plateforme trouveront désormais porte close. Considéré comme "un repère de prédateurs" par des associations de défense de l’enfance et de lutte contre l’homophobie, et impliqué dans des guet-apens, le site a été officiellement fermé le mardi 25 juin par le parquet de Paris.