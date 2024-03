« Fanm do fé , Fanm i fé » sur le Territoire de l’Ouest

Marie-Jo Payet, co-fondatrice de Synergie Péi OI , « in fanm do fé, in fanm i fé », engagée dans le développement durable et le réemploi.

Véronique LIBAUDIERE, co-fondatrice de Self Signal , « in fanm do fé, in fanm i fé », engagée dans l’innovation, création et l’économie circulaire.