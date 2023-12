Excès de vitesse inférieurs à 5km/h : Enfin !

Jusqu’à présent, les excès de vitesse de moins de 5 km/h entraînaient la perte d’un point sur le permis de conduire et une amende forfaitaire de 68 à 135 euros. À partir du 1er janvier, ces infractions ne seront plus sanctionnées que par une contravention. Et la perte d’un point sur le permis ne s’appliquera qu’aux excès de vitesse compris entre 5 km/h et 20 km/h.

Cette modification avait été annoncée en début d’année par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui la considère comme une forme d’indulgence administrative envers les conducteurs, mettant en avant le fait que ces dépassements de vitesse résultent souvent d’un manque d’attention plutôt que d’une intention délibérée de transgresser les règles. Cette mesure est cependant critiquée par la Ligue contre la violence routière, qui la considère comme dénuée de bon sens.

En 2020, parmi les 12,5 millions de contraventions émises pour des excès de vitesse constatés par des radars, 58 % concernaient des dépassements de vitesse inférieurs à 5 km/h, selon les statistiques du ministère de l’Intérieur.