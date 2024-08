Évolution de la biosphère

Juillet 2024 le mois le plus chaud à La Réunion depuis 1950.

Les climato-sceptiques ou autres climato-dénialistes contestent l’action de l’homme comme cause essentielle du dérèglement climatique, en donnant comme argument que le climat de la Terre n’a jamais été constant et a évolué « naturellement ».

Encore faut-il savoir ce que recouvre ce « naturellement » !…

S’il est exact que le climat de la Terre a toujours fluctué depuis la formation de notre planète il y a 4,6 milliards d’années, les êtres vivants ont, depuis leur apparition, toujours contribué directement ou indirectement à l’évolution de la composition de l’atmosphère terrestre aussi bien qu’à celle de l’écorce terrestre. Les humains ne font pas exception.

°°°

Les êtres vivants et l’atmosphère terrestre

Les plus anciennes traces de vie connues datent de -3,5 milliards d’années. Ces premiers êtres vivants sont des organismes unicellulaires. L’atmosphère primordiale est alors très chaude, composée essentiellement de méthane, de dioxyde de carbone, d’ammoniac (qui sont de puissants gaz à effet de serre), d’hydrogène et d’azote.

Vers -2,7 milliards d’années se produit un évènement majeur : les Cyanobactéries « inventent » la photosynthèse (production de matière vivante carbonée à partir de l’eau et du dioxyde de carbone en utilisant l’énergie du soleil ; du dioxygène est rejeté comme « déchet » de la photosynthèse. Ainsi ces bactéries vont capturer le dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique et rejeter du dioxygène (O2).

Pendant des centaines de millions d’années le dioxygène ainsi libéré va commencer par oxyder de nombreux matériaux dont le fer, puis il va peu à peu s’accumuler dans l’atmosphère (0,1% vers -2.4 milliards d’années).

> Première conséquence : extinction de presque toutes les autres espèces de bactéries, pour qui l’oxygène était un poison.*

>> Deuxième conséquence : l’oxydation du méthane atmosphérique a entraîné la quasi disparition de ce puissant gaz à effet de serre. La Terre s’est beaucoup refroidie jusqu’à provoquer une des plus importantes glaciations qui a duré 300 millions d’années de -2,4 à -2,1 milliards d’années.

Vers -1,2 milliard d’années apparaissent les organismes eucaryotes (cellules à noyau) unicellulaires puis pluricellulaires, qui pendant des millions d’années vont évoluer en nombreuses espèces d’abord aquatiques qui vont peupler les océans (algues, arthropodes, poissons …)

Le dioxygène continue de s’accumuler dans l’atmosphère terrestre. Sous l’action du rayonnement UV solaire une partie du dioxygène (O2) est transformée en ozone (O3) qui va former une couche protectrice dans la haute atmosphère (la fameuse couche d’ozone).

Cette protection contre le rayonnement UV va rendre possible la colonisation des terres émergées par les plantes vers – 430 millions d’années, puis par les animaux.

Ces quelques exemples montrent l’influence déterminante des organismes vivants sur la composition de l’atmosphère et sur le climat.

°°°

Les êtres vivants et l’écorce terrestre

Au cours des temps géologiques, les restes d’animaux et de végétaux vont sédimenter c’est à dire s’accumuler et se compacter au fond des océans, des lacs, des lagunes et des zones humides. C’est l’origine des roches sédimentaires qui constituent en partie les continents du fait de la tectonique des plaques (mouvements de l’écorce terrestre à l’origine du volcanisme et de la formation des chaines de montagne).

Les roches calcaires sont un exemple de roches sédimentaires contenant d’innombrables fragments de coquilles d’animaux aquatiques souvent microscopiques. Elles stockent le carbone sous forme de carbonates.

Le charbon est aussi une roche sédimentaire qui s’est formée à partir de l’accumulation de débris végétaux transformés très lentement, sur plusieurs dizaines de millions d’années, par « carbonification » en fonction des conditions de température et de pression.

Les principaux gisements datent de l’ère Carbonifère de -360 à -295 millions d’années, période de climat chaud et humide favorable au développement de vastes forêts luxuriantes.

Le pétrole est une roche sédimentaire liquide formée par la décomposition dans des conditions particulières de température et de pression souvent à de grandes profondeurs, de restes de végétaux et d’animaux surtout microscopiques (plancton principalement) accumulés au fond de l’océan, de lacs ou de lagunes, et remaniés sous l’effet de la tectonique des plaques durant des dizaines de millions d’années. Sa formation date d’environ 20 à 300 millions d’années.

Ainsi, les êtres vivants, l’atmosphère terrestre, l’hydrosphère (océans, lacs etc.) et la lithosphère, (écorce terrestre) sont intimement liés ; ils interagissent et évoluent en permanence. Ils constituent la biosphère.

°°°

Durant des dizaines voire des centaines de millions d’années, des quantités phénoménales de carbone ont été stockées sous forme de charbon et de pétrole.

Les inventions de la machine à vapeur (Denis Papin 1679) et du moteur à explosion (vers 1850) marquent le début de la « révolution industrielle ». En un peu plus de deux siècles l’humanité a consommé une part importante de ces combustibles fossiles qui ont mis des millions d’années à se constituer.

En 200 ans nous avons restitué à l’atmosphère une grande part du CO2 que les plantes chlorophylliennes ont mis des millions d’années à extraire de l’atmosphère pour produire de la matière vivante (point de départ des chaînes trophiques).

Le taux de CO2 atmosphérique était de 260 ppm (parties par million) en 1700, taux quasi constant durant les quelques 6 000 années de civilisation humaine ayant précédé la révolution industrielle du XIXe siècle. En 2024 il est de 428 ppm **. Il faut remonter de 3 millions d’années pour trouver une telle concentration.

En confrontant toutes ces observations, le simple bon sens permet d’attribuer à l’activité humaine la responsabilité de la production massive de CO2 et donc du réchauffement climatique. Toutes les études scientifiques sur le sujet confirment cette hypothèse.

Un cycle de réchauffement est amorcé. Avec une rapidité jamais observée par le passé. Il est parti pour durer et les temps géologiques se comptent en milliers d’années.

°°°

Nous avons encore la possibilité de ralentir sa progression à condition d’une action internationale commune, unanime, importante et rapide pour arrêter la production de gaz à effet de serre.

Nous n’en prenons pas le chemin.

_________

* l’oxygène aime se lier à tout élément chimique ; il attaque la matière organique (c’est pourquoi on nous recommande de consommer des antioxydants pour lutter contre le vieillissement).

** les analyses des bulles d’air dans les carottes des forages glaciaires donnent des concentrations en CO2 comprises entre 190 ppm pendant les périodes glaciaires et 260 ppm pendant les périodes chaudes. Et nous sommes aujourd’hui à 428 ppm !