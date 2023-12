Evénement de la médiathèque du Tampon – Level Up !

Ce samedi 9 décembre, les médiathèques du Tampon vous invitent à l’événement « Level Up ! » de 13h30 à 17h30. Une après-midi dédiée aux jeux vidéo pour marquer le lancement des consoles de dernière génération acquises par nos services.

Avec cet événement gaming en accès libre, plongez dans une après-midi de divertissement ludique à la médiathèque du centre-ville, en présence de Quentin Boyer, de la communauté de joueurs Smash 974. Une expérience palpitante vous attend avec une variété de jeux captivants pour tous les goûts et tous les âges (Mario Kart live, Sonic et Mario aux Jeux Olympiques, Street Fighter 6…). Parmi les temps forts : une course avec une vraie piste de kart dans les allées de la médiathèque, et des mini-tournois de Street Fighter 6.

Que vous soyez un fanatique des jeux de plate-forme, un passionné de sports virtuels, un adepte des aventures familiales, un joueur occasionnel ou un compétiteur chevronné, notre sélection vous promet des heures de plaisir.

Au programme :

De 13h30 à 17h30 : Super Smash Bros Ultimate

* De 13h30 à 14h30

« Mario Kart live » – Switch

« Gran Turismo 7 » – PS5

« Street Fighter 6 » – Xbox series X

« Carnival » – PS4

« Naruto » – Xbox 360

* De 14h30 à 15h30

« Mario Striker Football » – Switch

« FC 24 » – PS5

« It Takes Two » – Xbox series X

« Dirt 5 » – PS4

« Angry bird trilogy » – Xbox 360

* De 15h30 à 16h30

« Sonic et Mario aux jeux olympiques » – Switch

« Sackboy » – PS5

« Cuphead » – Xbox series X

« Fifa 23 » – PS4

« Naruto » – Xbox 360

* De 16h30 à 17h30

« Mario Kart live » – Switch

« FC 24 » – PS5

« Street Fighter 6 » – Xbox series X

« Fifa 23 » – PS4

« Naruto » – Xbox 360