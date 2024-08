Événement à découvrir – « Leader de l’Ouest » met à l’honneur le Savoir-faire des hauts du Territoire de l’Ouest

Territoire de l’Ouest – Île de La Réunion TCO samedi 17 août 2024 au Jardin de la Petite France (route du Maïdo) – Ville de Saint-Paul. Grâce à son dispositif Terhgal, Leest heureux de vous convier à un événement exceptionnel où tout le savoir-faire des hauts sera mis à l’honneur le

En famille ou entre amis, venez profiter dès 9h et ce jusqu’à 16h, des animations musicales, des jeux, des dégustations de produits artisanaux et agricoles. Plus d’une trentaine d’exposants seront présents pour vous faire découvrir leurs univers et toute la richesse du fait maison péi. De belles surprises sont attendues tout au long de la journée avec de nombreux cadeaux à gagner : nuitées dans une ferme, entrées accrobranche, balades à cheval…