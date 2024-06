Européennes : Les attentes de la chambre verte

Les élections Européennes se jouent ce dimanche. A l’approche du scrutin, la chambre verte a tenu à communiquer ses objectifs aux candidats et futurs eurodéputés. La feuille de route tient en trois points : une production au cœur de la politique agricole européenne, la protection des productions et le renforcement des accompagnements.

En vue des Européennes, la chambre consulaire se positionne, non pas par rapport à un candidat, mais par rapport aux attentes du monde agricole. “Il y a une nécessité de revenir aux cinq objectifs fondamentaux de la politique agricole commune en tenant compte des spécificités de La Réunion”, à savoir une région ultra-périphérique avec des besoins, des particularités, des reliefs, des climats et des problèmes sanitaires spécifiques.

Lors du point presse de la chambre verte, Olivier Fontaine, secrétaire de la Chambre d’agriculture, a d’abord tenu à rappeler que “l’agriculture locale ne serait pas celle qu’elle est sans les moyens de l’Europe même si c’est aussi beaucoup de contraintes”.

La chambre d’agriculture veut une production au cœur de la politique européenne et milite pour un renforcement de l’accompagnement à une meilleure productivité locale.

“Les objectifs sont clairs”, indique Olivier Fontaine qui souligne les enjeux en matière de souveraineté alimentaire sur le territoire. Le secrétaire de la chambre verte alerte sur les volontés de “verdissement” et la concurrence qu’il qualifie de “déloyale” des pays tiers importateurs de la zone. Il pointe notamment une “sur-réglementation” menant à des difficultés de productivité sur l’île et, en parallèle, l’arrivée de produits extérieurs qui n’y sont pas soumis ou encore des lourdeurs administratives qui découragent les agriculteurs. “Il y a un besoin de protection de l’Europe par rapport à nos productions”, lance-t-il aux candidats en lice.

Pour agir contre la concurrence, la Chambre d’agriculture espère une revalorisation des budgets de la PAC* et du POSEI**, la mise en place d’une enveloppe complémentaire pour booster la compétitivité des exploitations, une harmonisation de la réglementation sur les produits phytosanitaires, et “l’arrêt de la sur-réglementation” qui impacte directement les exploitations réunionnaises.

Parmi les nombreuses propositions pour l’avenir de la filière agricole, du côté de l’élevage, là où La Réunion peine le plus à être compétitive, l’institution compte sur la mise en place de nouvelles mesures et d’investissements.

Concernant les accords de libre échange, le vice-président de la chambre d’agriculture, Bruno Robert, demande “que les députés européens nous protègent au maximum”. Le prix du produit étant le critère numéro un d’achat pour les clients, il admet qu’il faudra encore faire des compromis entre agriculture vertueuse et compétitivité. La chambre demande à ce que l’achat de produits de proximité soit prioritaire et table sur un renfort de la transformation des produits en petites unités chez les agriculteurs, une évolution du droit de la commande publique et l’introduction obligatoire de produits locaux dans les marchés.

Sur le volet accompagnement, la chambre d’agriculture vise le développement agricole par un transfert efficace, la recherche et l’accompagnement dans toutes les étapes de leur carrière et préconise le financement d’outils de recherche ou encore des renforts en matière de conseils aux agriculteurs dans le Feader***.

*Politique agricole commune

**Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité

***Fonds européen agricole pour le développement rural