Lettre ouverte à tous les intervenants de l’état, Ministres, députés et sénateurs

Mesdames, Messieurs.

Lanceur d’alertes dénonçant depuis bien longtemps toutes les irrégularités et injustices que subissent les personnes âgées, handicapées ainsi que tous ceux en situation de faiblesse que l’état semble ignorer ou écarter.

Le revenu minimum vieillesse ( ASPA ) conditionné pour acceptation si les biens d’une vie ne dépasseront pas 39000€, n’y 150000€ n’est qu’une vaste fumisterie quand on voit que le foncier à La Réunion crève des plafonds bien au-delà des chiffres de référence qui forcément pénaliseront l’héritage d’une vie par la récupération financière d’un minimum vieillesse consenti à cette unique condition.

En réalité, le minimum vieillesse n’existe pas ??

Que font les services sociaux concernés pour ces personnes qui se retrouvent avec des retraites de 600€/mois, voir beaucoup moins ?

Urgence, un mot ignoré par tous les services concernés qui se perdent dans l’immense dédale de la technocratie avec de multiples protocoles qui brillent d’incohérence face au cas particulier …

La CGSS dépasse tout bon entendement avec la CMU compliquée de ses diverses formes où l’axe direct d’obtention devient favorable pour ceux arrivant de l’extérieur au détriment de nos anciens de plus en plus laissés pour compte.

La santé deviendra donc un luxe distribuable a volonté pour certains ?

Désertification des médecins spécialisés pour certaines régions et embauche de médecins formés à l’étranger dans d’autres …. Est-ce logique ?

N’ignorons pas les mises en tutelle hâtives destinées à se délester du fardeau encombrant et gênant de l’improductif que l’on confie trop souvent vite fait et sans aucun contrôle qui pèsera la moralité et l’honnêteté du prétendant.

Finalisons sur ces logements insalubres et maisons d’accueils marchands de sommeil que la CCAS avalise pour cacher leurs inactions et inaptitudes …. Honte à vous !

En votre âme et conscience