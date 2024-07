États-Unis : Un nourrisson porté disparu retrouvé vivant, rampant au bord d’une route

Un bébé d’un an a été retrouvé vivant mardi par un chauffeur de camion dans le Mississippi, après avoir passé deux jours seul dans des conditions météorologiques extrêmes. L'ouragan Beryl, qui a traversé la région, a apporté des pluies diluviennes et des vents violents, rendant la survie du nourrisson d'autant plus miraculeuse.