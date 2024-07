Etats-Unis : Joe Biden retire sa candidature et soutient sa vice-présidente Kamala Harris

Joe Biden a publié sur les réseaux sociaux un communiqué où il annonce mettre fin à sa candidature à la prochaine élection présidentielle qui est prévue le 5 novembre prochain. Les Démocrates n’ont donc plus officiellement de candidat à opposer à Donald Trump, ancien président et figure de proue des Républicains. Joe Biden annonce soutenir la candidature de sa vice-présidente, Kamala Harris. Mais le parti démocrate n’officialisera son choix que ce lundi.

« Même si je souhaitais être candidat à ma propre succession, je crois qu’il est dans les meilleurs intérêts de mon parti et de mon pays de me retirer et de me consacrer entièrement à mes devoirs en tant que président pour le reste de mon mandat« , déclare Joe Biden. Il explique qu’il reviendra en détails sur cette décision dans le courant de la semaine à venir.

Cette annonce survient après plusieurs semaines de doute pendant lesquelles la candidature de Joe Biden battait de l’aile. Le président âgé de 81 ans était jugé de par de nombreux observateurs comme incapable d’assurer quatre années supplémentaires à la tête de la superpuissance américaine.

Joe Biden a en effet multiplié les lapsus et a eu des difficultés à s’exprimer à plusieurs reprises. Sa contre-performance lors d’un débat contre Donald Trump a aussi poussé ses plus proches soutiens à lui demander de se retirer. L’ex-président Barack Obama, a même demandé à son ancien vice-président de mettre fin à sa campagne.

Le président américain a aussi contracté le covid la semaine dernière et c’est peut-être ce qui a accéléré sa décision. Joe Biden avait alors déclaré que si un problème médical lui était diagnostiqué, il réévaluerait sa candidature.

Donald Trump est donc maintenant pour l’instant le seul candidat officiel d’un grand parti. Les Démocrates vont devoir choisir qui opposer à l’ancien président qui vient de survivre à une tentative d’assassinat. Joe Biden soutient la candidature de sa vice-présidente, Kamala Harris. Le parti démocrate doit officialiser son choix dans la journée de lundi.

D’autres candidats hors des grandes formations sont aussi en lice, mais n’ont que peu de chances face à Donald Trump : Robert Francis Kennedy Junior et Cornel West qui sont classés comme indépendants, Jill Stein pour le Parti vert et Chase Olivier pour le Parti libertarien.