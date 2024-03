Etang-Salé : Le projet d’une vie confié à la Sica Habitat les emmène au bord du gouffre

Seul contre tous. C'est le sentiment qui prédomine chez un justiciable de La Réunion qui n'a plus peur de partager l’incroyable « mascarade » dont il se dit victime depuis plus de dix ans.

Il en a assez d’être le dindon de la farce. Jacques Gence était à l’initiative du rassemblement qui a campé devant la Sica Habitat à Sainte-Marie ce lundi matin. Après plus de dix ans d’un contentieux qui s’est joué dans l’ombre et dans son dos, le voici prêt à porter son combat au grand jour.

Il faut dire que ce justiciable n’a plus rien à perdre. Déjà battu à plate couture en première instance, en appel et devant la Cour de cassation, voilà qu’il doit comparaître le 19 mars devant le tribunal de Saint-Pierre pour finir de régler à la Sica Habitat plus de 15.000 euros au titre des dédommagements des procédures judiciaires. Pourtant, perdre devant ces juridictions ne vaut pas, pour lui, preuve de sa culpabilité. S’il a perdu, dit-il, c’est avant tout parce qu’il a « fait confiance » à ses avocats et aux tribunaux.

Dans les années 2000, les époux Gence acquièrent deux parcelles familiales à l’Etang Salé. Son idée est alors de réaliser un programme immobilier dont il obtient un permis de construire. Un ami de sa famille, apporteur d’affaires auprès de la SICA Habitat Réunion, le met ensuite sur la piste d’ « une bonne affaire pour valoriser son terrain », pense-t-il alors.

Deux actes notariés de vente différents et trois statuts notariés de SCCV pour la même opération…

« Dès 2010, ma femme et moi on avait ces terrains avec un permis de construire pour six logements mais comme on ne pouvait pas construire par nous-même car il y avait des soucis d’alignement du réseau d’assainissement avec un bornage judiciaire en cours, cet agent immobilier nous a mis en relation avec la Sica Habitat pour mener à bien notre projet. On ne le savait pas mais il nous a fait entrer dans une arnaque », emploie-t-il d’emblée ce qualificatif fort.

Le deal est ainsi fixé à ce moment-là : Jacques Gence tombe d’accord pour vendre son terrain à 270.000 euros et signe pour trois appartements en vente en l’état futur d’achèvement sur les six qui allaient être construits par la Sica Habitat. Pour mener l’opération immobilière, la Sica crée une société civile de construction vente (SCCV) dont le seul objectif est de générer rapidement une bonne rentabilité immobilière une fois l’immeuble achevé. « Ils ont voulu me faire entrer dans une société de construction vente. Tout me semblait honnête », raconte-t-il son impression d’alors.

La vente du terrain se concrétise en janvier 2012, mais avec des signatures en deux temps. Le 27 de ce mois-là, Jacques Gence et sa femme Sajeda signent l’acte de vente devant notaire mais en l’absence de l’acquéreur. Le notaire se déplace quatre jours plus tard à Sainte-Marie, au siège de la Sica Habitat dans le quartier de la Mare, pour obtenir la signature manquante. Assez rapidement, le couple Gence reçoit bien 109.000 euros sur leur compte sur les 270.000 attendus au contrat, hors plus-value revenant à l’Etat.

Jacques Gence se rapproche ensuite naturellement de sa banque pour monter un dossier de prêt pour l’achat des trois appartements réservés en VEFA. Lors de ce rendez-vous avec la responsable de son agence bancaire, cette dernière lui réclame des documents habituels en pareille circonstance, à savoir l’attestation de vente, les statuts et le kbis de la SCCV dont il ne détient, avec sa femme, que 49% des parts… Une façon pour les dirigeants de la Sica de garder tout contrôle sur la SCCV.

C’est donc tout aussi naturellement qu’il se tourne vers la clerc de notaire de l’office notarial choisi par la Sica pour qu’elle lui fournisse ces documents. « Voilà que la clerc de notaire m’envoie par mail des statuts modifiables présentés sur un fichier de traitement de texte Word, donc non authentiques ! », ce qui a pour effet de bloquer les démarches auprès de sa banque. Au fil de ses démarches, Jacques Gence est confronté à d’autres bizarreries administratives.

Ainsi, la deuxième version des statuts de la SCCV apparaît au cours de la procédure au civil mais le document est signé par « un notaire que je n’ai jamais vu », en rigole Jacques Gence rétrospectivement.

Enfin, la troisième version sort du chapeau du tribunal de commerce. Le notaire initialement rencontré pour la vente réapparaît. « En tant que profane, je ne comprenais pas tout à ce moment-là mais je voyais que quelque chose clochait », dit-il. Il n’est pas au bout de ses surprises.

« J’obtiens aussi une attestation de vente sauf qu’elle comporte un espace vide où il n’y a pas de numéro de Siren », tient-il entre ses mains cette autre bizarrerie matérielle (voir ci-après).

En juin 2012, soit cinq mois après la vente réalisée en janvier 2012, la clerc de notaire revient vers lui et lui fournit le kbis cette fois-ci. « Et là on se rend compte qu’il y a des erreurs sur le kbis (voir extrait ci-après). Il est écrit que le gérant c’est la « Sica », sans plus de précision. De quelle Sica on parle ? Ça ne veut rien dire, il y en a plein des Sica ». S’il était véritablement le gérant, c’est le nom de Daniel Huet (président du conseil d’administration de la Sica, élu au Conseil départemental lors de cette transaction, ndlr) qui aurait dû figurer. Par ailleurs, le deuxième prénom de Jacques Gence y est mal orthographié et la date de naissance de sa femme comporte aussi une erreur. Ces curiosités sur la fiche d’identité de la SCCV le laissent tout aussi songeur que les vrais-faux actes notariés.

Les mois passent et l’immeuble ne sort toujours pas de terre au grand étonnement de Jacques Gence et de sa femme. C’est courant 2013 qu’il apprend, grâce aux actualités, que la Sica Habitat est placée sous procédure de sauvegarde. Sans plus attendre, il se rapproche de deux avocats associés qui l’aident dans la rédaction d’une déclaration de créance de l’ordre de 132.000 euros. Ils enclenchent des poursuites au civil contre la Sica Habitat et la SCCV mais une grande désillusion attend le couple.

« On perd en première instance, on perd en appel et on perd en cassation en 2020 », ne cache-t-il pas ses revers judiciaires. Pourtant, ces déconvenues finissent par l’aguerrir. Loin d’être juriste, son oeil s’affûte à force de mettre le nez dans cette affaire. Son expérience d’enseignant en gestion-finances dans le secondaire y contribue aussi.

« C’est à ce moment-là que j’ai commencé à découvrir des faux en écriture publique », rapporte-t-il. Le déclic vient en 2015 lorsque l’avocat de la Sica Habitat transmet, dans ses mémoires, l’acte notarié (voir l’extrait ci-après) présenté comme celui de la vente des parcelles. Etrange, les pages 12 et 13 sont manquantes dans le document de 42 pages pourtant certifié par l’officier ministériel.

Forcément piqué de curiosité par l’absence de ces deux pages, Jacques Gence pousse la porte des hypothèques pour en avoir le coeur net. Ses doutes se confirment : le service de la publicité foncière lui remet un document différent !

Cet acte notarié comporte cette fois-ci seulement 20 pages. Aussi, le cachet du notaire n’est tout simplement pas à la même page. Autre détail : le second document évoque la plus-value de l’opération alors qu’aucune mention de plus-value n’était reportée dans la première version. « C’était donc un faux en écriture publique. J’ai compris à ce moment-là que nos terrains étaient partis sur le nom de la Sica Habitat Réunion et n’avaient donc jamais été acquis par la SCCV ».

Le stratagème supposé de la Sica Habitat, aidée en cela par des complices supposés dans le monde judiciaire et dans l’administration des impôts, devient alors comme une évidence pour l’Etang-Saléen : « ils voulaient bénéficier de nos terrains à vil prix, soit à hauteur de 137.700 euros, puisque la plus-value était pour les notaires et les hypothèques. Ensuite, leur idée était de plomber les comptes de la SICA de façon à revendre le terrain au prix le plus haut mais sans monsieur et madame Gence puisque le terrain était, en vérité, sur le compte de la Sica… ».

Une société fantôme

La confiance qu’accordait Jacques Gence à la Sica étant fissurée à ce moment-là, il effectue une autre démarche administrative en allant réclamer le relevé de propriété de son terrain vendu à la SCCV. C’est là qu’il découvre que le premier acte notarié figure au titre des formalités « en attente ». Une preuve de plus.

« Comment se fait-il que le premier acte de vente certifié comme « enregistré et publié aux hypothèques au 20 février 2012 » par le notaire soit toujours mentionné comme étant « en attente » lorsque je vais demander la fiche d’immeuble en 2017 ? Ce n’est pas possible ! ». commente-t-il le jeu de dupes dans lequel il a été embarqué. « Je me suis rendu compte bien après coup qu’ils avaient mis en place une société fantôme. Le notaire disposait, au 31 janvier 2012, autrement dit au jour de la signature de vente, de la comptabilité d’une SCCV qui n’existait pas ! », clame-t-il.

En 2015, en lisant la presse, il découvre que le Département demande la réalisation d’un audit de la Sica Habitat Réunion avec laquelle il travaille dans le cadre des projets d’amélioration de l’habitat que la collectivité finance. Cet audit intervient car l’entreprise est dans le dur. Elle doit composer avec un déficit pour la 3ème année consécutive. « Je comprends à ce moment-là qu’ils ont acheté mon terrain sans avoir les fonds ! », affirme alors Jacques Gence.

Dans « l’escroquerie » dont il se dit victime mais qu’il n’a pu démontrer devant les tribunaux en raison de « nombreux faux en écriture », Jacques Gence et sa femme mettent le doigt sur un autre oubli fâcheux. Dans le jugement en appel et en cassation, les jugements omettent étrangement de nommer le numéro d’une pièce versée au dossier et dont la présentation aurait été décisive pour éclairer les juges en leur faveur. Un espace vide apparaît sur le document tout simplement. « Ça veut dire que nos avocats sont partis nous défendre en appel et en cassation sans utiliser la pièce que j’ai récupérée aux hypothèques et qui aurait pu être décisive pour révéler les faux en écriture publique », expliquent-ils avec l’impression d’avoir été « trahis par nos avocats ».

Dans toute cette histoire, il estime que les services fiscaux disposent aussi désormais d’éléments assez significatifs pour prouver la fraude fiscale à la plus-value dans l’opération « résidence Pomme Latanier » de l’Etang-Salé imaginée par les dirigeants de la Sica Habitat Réunion et leurs acolytes. Le montant de la fraude vis-à-vis des impôts est estimé à 27.000 euros.

Son regard interrogatif se tourne aussi vers le greffe du tribunal de commerce d’où un kbis truffé d’inexactitudes a été produit et a servi de rampe de lancement à l’opération immobilière qui a couru à sa perte.

« On s’est battu durant 10 ans au civil. Je suis tombé malade voilà bientôt 5 ans », souffle l’enseignant qui ne perd pas espoir de faire reconnaître « l’escroquerie » de ce montage immobilier. C’est la raison pour laquelle il s’en remet à la doyenne des juges d’instruction. En effet, en juin 2021, les époux Gence ont versé une consignation de 3000 euros au tribunal judiciaire pour l’ouverture d’une enquête pénale pour abus de confiance, faux et usage de faux. Bizarrement, jusqu’à ce jour, ils n’ont jamais été auditionnés. Pourtant, les époux Gence ont bien déposé un rapport très circonstancié de 220 pages sur le bureau de la juge et de la procureur de Saint-Denis en février 2023.

Un préjudice autant financier que moral

Ses frais d’avocat montent à plus de 24.000 euros. Les frais de saisie d’huissier chiffrent au moins à 2300. Son préjudice financier sur la seule opération immobilière est estimé à 1,5 million d’euros. A côté de l’aspect comptable, c’est aussi tout un pan de vie qui s’en trouve chamboulé. « Je suis en congé maladie longue durée depuis 2019. Et je ne peux toujours rien entreprendre », ajoute l’enseignant pour expliquer l’impasse financière dans laquelle il se trouve. « Rendez-vous compte. C’est un projet de vie qui est bloqué », souffle-t-il.

De cette mésaventure, il dit avoir perdu confiance en beaucoup de notaires, de juges et d’avocats. C’est seul depuis deux ans qu’il défend ses intérêts. « Je me souviens encore quand mon avocat me déconseillait d’aller au pénal », se remémore-t-il aujourd’hui cette consigne bizarrement trop frileuse alors que tous les éléments découverts tendaient à émettre des doutes sur l’authenticité des pièces produites. Une autre anecdote est venue ajouter au doute ambiant : « mon avocat avait déjà déposé ses conclusions avant d’attendre les mémoires de la partie adverse », découvrira-t-il aussi après coup.

En attendant d’éventuelles auditions qui relanceront son affaire, c’est bien sa femme et lui qui sont appelés devant le tribunal de Saint-Pierre ce 19 mars 2024 pour se voir signifier l’obligation de régler plus de 15.000 euros à la partie adverse au titre des procès perdus. Une somme que le couple ne compte pas donner aussi facilement. « Ils ne peuvent pas jouer comme ça avec la souffrance des gens. On ne veut plus être reçus et s’entendre dire qu’il y a « l’indépendance de la Justice ». Il faut que les députés, le préfet, le ministre de la Justice s’impliquent ! »

De son côté, la SCCV a été liquidée en 2021 et l’avenir des terrains des Gence à l’Etang-Salé dépend du sort que leur réservera le mandataire judiciaire désigné par le tribunal. « Par miracle », le couple Gence a réussi à faire capoter deux ventes aux enchères prévues « en misouk » en alertant sur l’urgence à geler toute vente précipitée du fait de la plainte toujours en cours au pénal.

Jean-Max Clain, directeur général de la Sica Habitat à l’époque de la transaction et jusqu’à aujourd’hui, et gérant de la SCCV Pomme Latanier (liquidée en 2021) en tant qu’actionnaire majoritaire détenant 51% des parts, livre son point de vue sur ce contentieux :

Jean-Max Clain : C’est une affaire qui est déjà passée au tribunal, jusqu’en Cour de cassation. Ce qu’il faut savoir, c’est que c’est monsieur Gence qui nous a attaqués. Comme monsieur Gence, on a pris un avocat pour défendre nos intérêts, on a produit nos pièces, lui a produit les siennes. Le tribunal a pris les décisions en fonction des éléments qui étaient présentés par chaque partie, je n‘ai pas à me prononcer sur ces décisions de tribunal. Si monsieur Gence estime qu’il y avait des faux, je pense qu’il a dû en informer son avocat et il aurait dû porter plainte par rapport à la production de faux. Je n’ai pas à me prononcer sur les décisions de ces différentes juridictions, c’est allé jusqu’en Cour de cassation donc chacune des parties a produit des pièces dans l’intérêt de sa défense.

Que deviendra le terrain que vous avez acheté auprès de M. Gence à l’Etang-Salé ?

C’est une société qui l’a acheté, c’est une SCCV et cette SCCV, monsieur Gence le sait, a été liquidée donc c’est le mandataire qui a été désigné par le tribunal et qui est en charge de vendre ce foncier donc nous on n’est plus du tout habilités à intervenir dans ce dossier.

Vous n’avez pas été étonné de voir apparaître dans ce dossier des documents différents ?

Si moi j’avais produit des documents différents dans la défense des intérêts de la Sica Habitat Réunion, croyez-moi que mon avocat m’en aurait informé et que le tribunal l’aurait pris en considération. Je le redis, chacune des parties présente et propose ses documents officiels. Si le tribunal avait décelé la moindre anomalie dans les documents, on aurait été condamné par rapport à ça. Je vous invite à regarder les jugements sur la SCCV Pomme Latanier. Je n’ai rien d’autre à ajouter là-dessus.

Quel était votre titre exact au sein de la SCCV ?

Gérant en tant qu’actionnaire majoritaire de 51% des parts.