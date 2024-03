Et pendant ce temps-là (EPCTL…)

Le Président Français menace d’envoyer la troupe en Ukraine pour mettre la fessée à Vladimir mais sans le Chabouk. Quelle attitude courageuse tout de même !

EPCTL le Gouvernement Français incapable de maîtriser l’immigration vers Mayotte des migrants illégaux venus soit des pays de l’est de l’Afrique Orientale soit de la République Islamique du canal du Mozambique et de Madagascar représentent désormais la moitié de la population de Mayotte…

EPCTL Notre système de santé Français est déliquescent financièrement aussi bien en ville qu’en rural et notamment dans les départements d’Outre-Mer comme la Réunion ou Mayotte. Plus assez de personnel ni de lits en services spécialisés et qualités de soins en baisse…

EPCTL les migrants clandestins à Mayotte « rouspètent » parce qu’ils ils ne peuvent pas bénéficier automatiquement des EVASANS alors qu’ils ont déjà bénéficié des services de santé de la France. Ben donc pourquoi pas !

Qu’ils demandent donc à leur Pote Poutine de leur organiser des EVASANS vers Moscou…

EPCTL la France ne rembourse même pas à la Région Réunion le coût des évacuations sanitaires des Mahorais…

EPCTL Des dignitaires politico-religieux Comoriens, qui ne nous veulent pas que du bien, mais que la France finance partiellement, en organisant la migration du surplus de leur population vers Mayotte et surtout en ne les reprenant pas chez eux, continuent à bénéficier d’allocations et autres RSA parce qu’ils ont eu un temps la double nationalité. Vive la France des miracles. Et pourtant la double nationalité ne peut plus être obtenue…

EPCTL Bravo l’Aide Médicale d’État. Quel montant annuel ?…

EPCTL Quand est-ce que la France arrêtera un jour de servir d’essuie-babouches » au Président Comorien car il faut bien avouer que ces ressortissants ont un esprit fort particulier quand il s’agit de ce qui leur serait dû et à quel titre ? Embrouilles en tous genres, larcins, agressions armées (méthodes importées à la Réunion de puis peu au sabre à cannes) Rien que pour emmerder la France et les Réunionnais…

EPCTL Monsieur Darmanin n’ose pas faire preuve de plus de fermeté. Les Présidents Maliens, Nigériens, Burkina, etc, ont-ils eut peur de notre diplomatie et de notre État Non alors !…

EPCTL Des associations pas toujours humanitaires et des hommes d’affaires véreux continuent leurs business rentables, c’est peu dire, et surtout se moquer de l’Europe…

EPCTL Poutine, les Mollahs Iraniens, et la Chine continuent de menacer la planète toute entière avec leurs folies meurtrières.

Alain Rochefort