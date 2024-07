Et maintenant que vais-je faire ? Il ne s’agit pas ici, bien évidemment de pousser la chansonnette. C’est sans aucun doute la question que doit se poser le président de la République à l’issue du premier tour des élections législatives. Mais, aussi, que se pose chaque électeur dans les circonstances actuelles. Le président voulait provoquer un choc dans l’opinion publique et l’électorat, certain qu’il était, lui qui voulait clarifier les situations, d’obtenir une nouvelle majorité absolue pour continuer à gouverner et continuer à tout casser avec les méthodes qu’on lui connaît, en exemple l’arme absolue, le 49-3. On peut dire, sans conteste, qu’il a obtenu ce qu’il voulait. D’abord, il a réussi un exploit extraordinaire, l’implosion de la macronie, morte le sept juillet 2024 dernier, de sa belle mort. Puis, il a réussi un second exploit, chronique d’une avancée extraordinaire, celui d’ouvrir largement la porte au Rassemblement National. Sans compter le boulevard qu’il a ouvert à la France Insoumise et à ses idéologies aussi contestables que l’autre groupe politique. Et son propre parti a coulé, comme le Titanic. Il s’est politiquement suicidé. Maintenant, il est pour l’activation de l’arc républicain, c’est-à-dire fricoter avec LFI pour empêcher la victoire du Rassemblement National. Oublié donc les attaques antigouvernementales de LFI dans les assemblées, les média, au cours des questions au gouvernement, par exemple. Ce parti serait maintenant en odeur de sainteté, et il n’hésite pas, directement ou indirectement, à faire des appels du pied et à demander à ses rares proches les désistements en sa faveur. Si ce n’est pas de la déchéance ou un reniement du passé, cela y ressemble. Sauf que les appétits se réveillent au sein du groupe LFI et certains esprits sont devenus divergents. Sauf que les membres de son parti présidentiel ruent dans les brancards. Quelles alliances espérer, pour quels résultats ?

L’électeur, quel que soit son parti, s’interroge aussi, et la question lui revient en pleine figure. Peut-être pas en totalité au sein de chaque mouvance. Mais la perplexité dans les différentes situations s’est sans doute installée, le trouble est réellement jeté et, donc, les interrogations nombreuses et scrupuleuses. Les électeurs purs et durs suivront les consignes des chefs, mais les autres ? Quelle est alors la place des appels des grands responsables de parti qui ordonnent telle ou telle attitude (les fameuses consignes de vote) au moment d’aller décider dans l’isoloir ? Les consignes sont une aliénation de l’individu, indiquant par là-même qu’il est irresponsable et incapable de réfléchir pour couler un bulletin dans l’urne. Et donc, se pose une question fondamentale : les partis sont-ils propriétaires de chaque électeur ou adhérent. De même l’électeur, dans ce raisonnement, n’a pas la liberté de choisir selon les circonstances et doit rester caporaliste à l’extrême. Nul doute que cela ne passera pas comme cela car la liberté est inscrite dans les droits imprescriptibles de de la Déclaration Universelle, dans le marbre de la constitution mais surtout dans l’humain capable d’agir, de penser et de décider. Décider est le maître mot car l’électeur doit agir en son âme et conscience, dans sa capacité à discerner le bien du mal, le vrai du faux, le menteur du sincère, les contre-nature et ne pas céder aux injonctions telles que « pas une voix au Front National » ou encore « pas une voix à LFI ». Nul en ce monde ne détient la vérité absolue et ne peut prédire l’avenir, car l’à-venir ne nous appartient pas. Alors, citoyens et citoyennes, ce dimanche, qu’allez-vous faire ? Allons voter en personnes libres et en « âme et conscience » parce que nul ne peut nous dicter notre conduite.

Emilien Boyer