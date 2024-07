Et il y eût un matin

S’il en est un qui doit se mordre les doigts maintenant c’est bien notre président de la République. Il voulait la

clarification politique, il a eu et installé le chaos et l’incompréhension. Qui est générale par ailleurs, les membres de

son gouvernement n’ont pas compris et n’en auraient pas voulu. Mais le maître de l’Elysée (et des horloges dit-on)

n’avait rien à faire de leur avis et n’avaient qu’à se taire donc sans pouvoir se faire entendre. Voilà comment on doit

« cheffer » (?) une équipe, un pays. La grande majorité de la population, du pays, est mécontente de cette décision,

mais, paradoxalement et pour des raisons diverses et non évidentes, a envoyé trois groupes majoritaires à

l’Assemblée Nationale, une situation inédite dans la cinquième république.

Le message envoyé est clair, beaucoup de gens ne voulaient plus d’une gouvernance de la macronie. En revanche,

il dit aussi que le paysage politique devait changer et que tous les partis devaient être représentés à l’Assemblée

Nationale dans un système complexe qui relèverait d’une combinaison à la proportionnelle du partage des pouvoirs

au sein d’une gouvernance dans une coalition sans doute. Sauf que les députés fraîchement élus et les partis

politiques ne l’entendent pas de cette oreille. D’ailleurs des dissensions se font jour dans toutes les composantes et

le jeu des alliances (quand cela est souhaité et s’il l’est) devient compliqué et reste émotionnel.

Le parti arrivé en tête au soir des résultats définitifs réclame la gouvernance absolue mais d’une part les différents

leaders ne s’entendent pas, et, d’autre part, le chef de l’Etat ne semble pas vouloir leur remettre les rênes tant

espérées et la clé du sanctuaire législatif. En demandant à l’actuel gouvernement de « gérer les affaires » courantes,

le président joue à un drôle de jeu : veut-il dans la durée organiser le pourrissement de la situation pour faire voler

les ardeurs en éclats [et notamment du côté de LFI dont il ne semble pas vouloir] pour y voir un peu plus clair afin

de nommer un premier ministre un peu plus malléable à la tête d’un gouvernement façonné à sa convenance en

piochant dans les plus modérés des partis ou prendre son temps au vu des contextes du moment à savoir gérer les

évènements à venir brûlants et la situation internationale (en Ukraine en particulier).

En effet, l’organisation et la gestion de la fête du 14 juillet et de celles des jeux olympiques nécessitent (semble-t-il)

une équipe gouvernementale rôdée (notamment le ministère de l’Intérieur face à la menace terroriste qu’on ne

doit pas oublier). Ou bien encore souhaite-t-il laisser les choses se décanter en sa faveur et trouver la meilleure

solution à son avantage, ce qui ne serait pas une surprise de sa part. Le président du Sénat plaide en ce sens pour

une prolongation jusqu’à l’automne, ne serait-ce pas utopique car LFI s’agite dans tous les sens, et si la Constitution

ne donne pas un cadre-temps pour nommer le premier ministre, la tradition républicaine dit que le premier ministre

émane du parti ayant obtenu le plus de voix aux élections, donc, ce devrait être un issu de LFI.

Nous connaissons les membres de ce parti, son programme et aussi la kyrielle de prétendants aux fonctions

suprêmes. Est-il encore besoin de faire une mise en garde ? Le peuple a parlé par les urnes (et cela est respectable),

mais nous ne pouvons encore imaginer quelle galère nous attend car l’aventure, l’incapacité et l’incompétence ne

donnent guère de gages d’espérance d’un avenir meilleur pour la France et l’ensemble des français de l’hexagone

et de l’Outre-Mer. En revanche, les idées soi-disant progressistes peuvent amener la désolation sociale et

économique. Par conséquent, les insatisfactions et les mécontentements n’attendront point longtemps et ce ne sera

plus l’époque des gilets jaunes mais le temps des paletots rouges.

En conclusion, on se rend compte, après coup, de ce que l’on a perdu mais on ignore ce que l’on a gagné : entre

Charybde et Scylla, la peste et le choléra, le choix n’y était/est pas.

Emilien BOYER