Eswatini et Réunion, même combat ?

L’ile de La Réunion n’est pas un pays sous-développé mais presque. Nous aurions tous intérêt à méditer sur les véritables solutions d’un rééquilibrage de l’économie de certaines régions du Monde … et de La Réunion.

… L’Eswatini présente ce paradoxe d’être un pays relativement prospère, même si la situation se dégrade lentement dans les années 2010, rassemblant une population largement plongée dans la grande pauvreté. C’est que l’économie du pays est fortement duale, associant un secteur commercial et moderne performant, mais restreint et contrôlé par un groupe réduit de dirigeants, à un secteur de subsistance archaïque et affaibli concernant l’essentiel de la population.

… Le dualisme de l’économie agricole est en partie lié au statut foncier. La terre, et notamment les 10 p. 100 du territoire constituant la surface arable, est répartie entre les terres de la Couronne (pour 60 p. 100) et les terres privées (40 p. 100) appartenant essentiellement à des Européens et à de grandes compagnies agraires associées souvent à des intérêts de l’État. Le fonds spécial (Tibiyo Taka Ngwane), directement géré par le roi et chargé depuis l’indépendance de racheter les terres expropriées lors de la colonisation et de les affecter aux Swazis, fonctionne de manière assez opaque. La population rurale vit de l’agriculture de subsistance et de l’élevage sur ces terres communales propriétés de la Couronne (Swazi National Land), soumises à des sécheresses récurrentes et dont le sol est fortement dégradé. Sur ces terres, les conditions d’exploitation sont difficiles et, en conséquence, les paysans contribuent très peu au PIB, d’autant que la plupart des exploitations ont une superficie inférieure à un hectare. Inversement, les cultures d’exportation proviennent pour l’essentiel des fermes privées gérées par des intérêts et entrepreneurs étrangers souvent associés au Tibiyo Taka Ngwane. Les productions de sucre de canne, de jus de fruits, de pâte à papier et d’autres produits forestiers, de fruits et de coton sont ainsi les principales sources de revenus à l’exportation du pays. La contribution de l’agriculture au PIB est extrêmement fluctuante (autour de 10 p. 100 en moyenne), les aléas climatiques constituant un facteur aggravant (comme la grande sécheresse de 2015-2016).

… la baisse des cours mondiaux du sucre depuis 2012 affecte particulièrement le pays qui en est le quatrième producteur africain. Enfin, on notera une croissance modeste du tourisme.

L’économie reste ainsi très fragile et dépend encore de deux sources externes de revenus : d’une part, des envois de fonds des migrants travaillant dans les mines et l’agriculture en Afrique du Sud, qui demeurent importants même si le nombre de ces travailleurs ne cesse de diminuer, en raison d’une part de la situation de l’emploi minier en RSA et des lois restrictives en matière d’immigration qu’elle a adoptées en 2015, … d’autre part, des reversements des droits liés à l’Union douanière d’Afrique australe (la SACU, Southern African Customs Union), eux aussi en baisse en raison de la diminution progressive des droits de douane.

… Cette économie duale, fortement marquée par la perte de main-d’œuvre qualifiée, ne parvient pas à répondre aux besoins d’une population en quête de revenus (plus de 40 p. 100 de la population est au chômage) et d’une jeunesse urbanisée dépourvue d’avenir. […]

Nous aurions intérêt à nous inspirer des politiques développées par certaines institutions des Nations Unies en matière de développement :

… Toute communauté, pour délaissée ou éloignée qu’elle soit, dispose d’une formidable ressource : les personnes qui la composent. Les trois quarts des personnes les plus pauvres au monde vivent dans les zones rurales des pays en développement. La plupart d’entre elles dépendent de l’agriculture pour leur subsistance.

Sous l’effet des changements climatiques, de la croissance démographique mondiale et de la volatilité des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, des millions de personnes vulnérables supplémentaires pourraient être touchées par la faim et l’extrême pauvreté d’ici 2030.

Au Fonds international de développement agricole (FIDA), nous investissons dans les populations rurales et leur donnons les moyens d’accroître leur sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition familiale et d’accroître leurs revenus. Nous les aidons à renforcer leur résilience, à développer les entreprises rurales et à prendre en mains leur propre développement.

Le FIDA est une institution financière internationale et un organisme spécialisé des Nations Unies dont le siège est à Rome, le centre névralgique des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Depuis 1978, nous avons octroyé 23,2 milliards d’USD sous la forme de prêts à faible taux d’intérêt et de dons.

Le défi à relever

Avec l’augmentation de la population mondiale – plus de neuf milliards d’êtres humains d’ici à 2050 –, le fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres, et la concurrence croissante pour les ressources, les grands problèmes auxquels est confrontée l’humanité ne peuvent pas attendre.

Le FIDA est actif là où la pauvreté et la faim sont les plus aiguës : dans les régions les plus reculées des pays en développement et dans les zones en situation de fragilité, où les organismes d’aide au développement s’aventurent rarement.

Nous avons mis au point une approche d’un bon rapport coûts/efficacité, axée sur les personnes et orientée vers les partenariats, et elle produit des résultats. L’agriculture paysanne, à petite échelle, est au cœur de notre modèle, qui s’attache à ouvrir aux agriculteurs ainsi qu’aux femmes et hommes pauvres des zones rurales l’accès aux marchés et aux services afin d’accroître leur production et leurs revenus. Une chance à saisir : L’agriculture a fait la preuve de sa capacité à réduire la pauvreté. La croissance du PIB générée par l’agriculture est plus efficace pour réduire la pauvreté que la croissance enregistrée dans tout autre secteur. En Afrique subsaharienne, la croissance de l’agriculture permet de réduire la pauvreté jusqu’à 11 fois plus rapidement que celle d’autres secteurs.

Les projets financés par le FIDA montrent que, moyennant un accès aux financements, aux marchés, aux technologies et aux informations, la population rurale peut se libérer de la pauvreté.

Pourtant, le travail du FIDA, ce n’est pas seulement d’aider la population rurale à produire et gagner davantage. C’est aussi de promouvoir l’égalité femmes-hommes et l’inclusion, de construire les capacités des organisations locales et des communautés, et de renforcer la résilience face aux changements climatiques.

En plaidant en faveur des ruraux pauvres et en finançant des projets qui transforment le monde rural, notre action est essentielle à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

A méditer, mesdames, messieurs les décideurs locaux et nationaux.