Espace Reydellet : Le « vivre-ensemble » à travers la cuisine – 2024

Mettre en place des ateliers culinaires pour permettre aux enfants de mieux appréhender le vivre-ensemble c’est l’initiative du CEVIF (Collectif pour l’élimination des violences intrafamiliales). Organisés les mardi 13, mercredi 14 et vendredi 16 août, les ateliers avaient pour thèmes les cuisines des différents pays de la zone et de La Réunion. Le Département s’est associé à cette belle initiative "Nos assiettes aux couleurs vanille" en mettant à disposition du CEVIF l’espace Reydellet.

C’est la cheffe Larissa qui a donné le tempo de ces rencontres entourés de jeunes filles et garçons de 10 à 15 ans venus du quartier de la Chaumière. Celle qui forme des professionnels à l’art culinaire s’est prêtée avec énormément d’enthousiasme à la confection d’un repas malgache. Nettoyage des brèdes, préparations des différents ingrédients nécessaire à la recette, tous ont mis la main à la pâte pour découvrir la gastronomie de la grande île. Pour Frédéric Rousset, le président du CEVIF, « C’est l’occasion pour les enfants issus de cultures différentes de découvrir d’autres cultures. Cet atelier nous apprend aussi à parler et échanger. Et puis la cuisine nécessite de la discipline. Comme l’explique la cheffe Larissa, le plan de travail doit être propre et tout doit être rangés pour pouvoir réaliser la recette. »

Un atelier culinaire sur le thème de Madagascar et pour les autres jours, ce sont les spécialités de Maurice, de Mayotte, des Comores et de La Réunion qui ont été mises à l’honneur. L’occasion pour ces jeunes de se retrouver dans la convivialité et d’apprendre le vivre-ensemble. Il s’agit d’inculquer les valeurs qui les serviront dans la vie de tous les jours. Le président du CEVIF souhaite à travers cette opération créer un lien de confiance avec les habitants de la Chaumière pour permettre de libérer la parole notamment sur la problématique des violences intrafamiliales.

Pour rappel le Département de La Réunion a co-signé avec la mairie de Saint-Denis, une convention relative à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de la copropriété de la Chaumière. Un plan qui porte sur la réalisation de chantiers de réhabilitation et de rénovation de ce quartier situé dans le secteur de Saint-François.

© crédits photos : CEVIF / Olivier BERTRAND