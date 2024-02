Escroquerie à la défiscalisation industrielle : Un coupable sur le banc des victimes ?

L’affaire a débuté par une alerte d’un fournisseur directement à Financ’ile pour se plaindre des manœuvres frauduleuses de l’un de ses commerciaux/apporteurs d’affaires.

Financ’ile, qui a une annexe à Saint-Leu, est un cabinet spécialisé dans les investissements Outre-mer éligibles au dispositif Girardin. La loi Girardin industriel permet en effet d’acquérir du matériel industriel neuf dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, industrielle ou encore commerciale dans tous les Départements et Collectivités d’Outre-Mer (Dom-Com).

Via des Sociétés en Nom Collectif (SNC pour un montant maximal de 250.000 euros sous peine d’évaluation du dossier par Bercy) montées spécialement par les cabinets de défiscalisation, des investisseurs particuliers financent des équipements et bénéficient en échange d’une réduction d’impôts.

Pour ce faire, l’exploitant achète un équipement qu’il se fait financer par la SNC créée. La SNC devient propriétaire de l’équipement qu’elle loue avantageusement à l’exploitant qui pourra en faire l’achat définitif d’ici à cinq ans.

L’avantage pour l’exploitant est donc d’acquérir un équipement neuf payé à 70%. Sur le mode d’un partenariat gagnant/gagnant, les investisseurs obtiennent eux une réduction de leur impôt sur le revenu d’environ 35%. Le cabinet empoche lui approximativement 10% sur le crédit d’impôt. Le fournisseur du matériel étend lui sa clientèle.

Dans les faits, les failles du dispositif sont souvent exploitées.

Ce jeudi, devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, des exploitants agricoles, des fournisseurs en machines agricoles et un producteur de bungalow se sont expliqués pour avoir trompé le système.

Fausses factures et double défiscalisation

La manœuvre passe par l’édification de fausses factures pour de couteuses pelleteuses, des minipelles, des filtres ou encore des chalets en kit. Certaines factures sont édifiées à la demande du client (et sont parfois même gonflées) et d’autres par les fournisseurs eux-mêmes. L’ancien directeur commercial d’un fournisseur de matériels agricoles s’est ainsi retrouvé à la barre, expliquant qu’il proposait d’autant plus facilement à ses clients les plus fidèles ou endettés, le montage frauduleux. Certains autres l’ont utilisé tout simplement pour renflouer leur trésorerie. Plusieurs combines sont alors possibles : une fausse facture est émise sur une pelle déjà défiscalisée par un autre cabinet ; une fausse facture est émise sur une pelle fictive, ou encore maquillée, c’est-à-dire repeinte avec de nouvelles plaques…

Pour parvenir à tromper le dispositif, les prévenus donnent le nom d’un commercial/apporteur d’affaires salariés chez Financ’ile. “Il mettait la pression pour qu’on apporte des dossiers”, livre l’ancien directeur commercial.

Le commercial et un intermédiaire pour Financ’ile, remerciés après enquête des services fiscaux notamment, ont été cités directement par leur ancien employeur dans cette affaire pour escroquerie, faux et usage de faux, “oubliés” par le parquet, pointe la partie civile.

Absents hier de l’audience, “leur silence assourdissant ne fait que confirmer les infractions qu’ils ont commises”, note l’avocat de Financi’ile porté partie civile. Me Guillaume Douillard, venu de Lyon, pointe particulièrement le rôle de l’ancien employé. “C’était à lui de faire les vérifications”, le décrivant comme “un peu le bras armé” du prévenu suspecté d’avoir causé le préjudice fiscal le plus important dans ce dossier.

Un préjudice estimé à 1.5 million d’euros

“Derrière toutes ces escroqueries à dispositifs fiscaux, il y a des investisseurs métropolitains dont certains ne sont pas très fortunés, des retraités qui investissent le pécule d’une vie”, tance le vice-procureur. Pour autant, le représentant du ministère public tient à pointer un absent sur le banc des accusés et a fait basculer le procès : “C’est Financ’ile qui a géré ces dossiers avec une légèreté coupable. Heureusement que le contrôle fiscal a remboursé l’ensemble des investisseurs”.

Au total, le préjudice dans cette affaire à tiroirs est estimé à 1.5 million d’euros de fraude fiscale et une centaine d’investisseurs en ont été les victimes.

“La loi Girardin, c’est un peu l’argent magique”, lance dans un réquisitoire retentissant le représentant de la société. Pour les prévenus qui ont reconnu leur responsabilité, les peines demandées oscillent entre 18 mois à 6 mois de prison intégralement assorti de sursis, cinq ans d’interdiction de gérer, et des peines d’inéligibilité. Pour ceux “particulièrement retors, de mauvaise foi malgré les charges et les indices concordants », quatre ans de prison dont deux ans avec sursis, 15 ans d’interdiction de gérer et cinq ans d’inéligibilité ont été demandés. N’étant pas à l’origine des poursuites contre les deux anciens employés, le vice-procureur s’en remettra à l’appréciation du tribunal.

Démonstration aiguisée pour certain, le verbe tranchant pour d’autres…les plaidoiries des avocats de la défense ont toutes visé “la négligence coupable” de Financ’ïle et de ses SNC “des coquilles vides qui attendent de trouver du matériel défiscalisable”, tance le batonnier Djalil Gangate. A l’issue de sa demonstration, le bationner rappelle que “pour défiscaliser, il faut déjà être fiscalisable” à l’intention des investisseurs portés partie civile.

Démonstration aiguisée pour certain, le verbe tranchant pour d’autres… les plaidoiries des avocats de la défense ont toutes visé “la négligence coupable” de Financ’ïle et de ses SNC “des coquilles vides qui attendent de trouver du matériel défiscalisable”, tance le bâtonnier Djalil Gangate. À l’issue de sa démonstration, le bâtonnier rappelle que “pour défiscaliser, il faut déjà être fiscalisable” à l’intention des investisseurs portés partie civile.

“Nous sommes les victimes d’un dossier mal ficelé”, tonne le batonnier, Normane Omarjee, conseil de deux exploitants agricoles dont l’un est accusé d’avoir causé un préjudice de 154.000 euros.