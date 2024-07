Errance animale : Plus de 1.400 captures en 2023 dans l’Ouest

Si les récentes attaques et opérations de capture dans la forêt d’Étang-Salé a remis la question de l’errance et de la divagation des animaux domestiques au centre des préoccupations, cette problématique empoisonne la vie de nombreux habitants, en particulier les éleveurs. D’ailleurs, en 2022, plusieurs incidents avaient forcé les autorités à procéder à des opérations de capture pour tenter d’empêcher de nouvelles attaques.

C’est dans ce contexte qu’une nouvelle convention a été signée ce mardi entre le Territoire de l’Ouest et trois associations de protection des animaux (APEBA, Alika et Ami). Ces organisations avaient répondu à un appel à projet de la collectivité pour le bien-être animal et la lutte contre l’errance. Une enveloppe de 35.000 euros sera donc à partager pour les trois projets mis en place. Alika souhaite créer cinq lieux privés pour accueillir plus de 70 animaux. APEBA va proposer des actions de sensibilisation auprès des élèves dans les établissements de l’île, tandis que l’association Ami veut accompagner une trentaine de familles pour faire identifier et stériliser leurs animaux.

Avec 22 séminaires organisés avec les différents partenaires depuis 2021, le TO veut passer pour un territoire modèle en la matière. “Nous avons débloqué un budget de 1,6 million d’euros concernant ce dossier, dont 600 000 euros dans des actions préventives pour faire changer les mentalités, alors même que cela ne rentre pas dans nos missions. Les aides de l’Etat diminuent d’année en année et pourtant, nous maintenons notre effort. En 2021, 150 000 euros étaient alloués à la stérilisation, avec une aide de l’Etat qui s’élevait à 60 000 euros. En 2024, nous avons prévu d’investir 360 000 euros, alors que l’Etat ne met même pas 50.000 euros. Nous faisons largement notre part”, explique Laëtitia Lebreton, vice-présidente du TO en charge de l’errance animale. Un nouveau centre animalier devrait bientôt ouvrir ses portes à l’échangeur de l’Éperon afin de soulager la fourrière qui est débordée.

218 PV rien que depuis le début de 2024

Le nombre d’animaux errants ou divaguants reste encore trop élevé, et désormais la période de pédagogie semble terminé. En témoigne le nombre de PV qui a augmenté drastiquement. En 2022, 51 procédures ont été réalisées par des policiers municipaux ou intercommunaux, contre 218 rien que sur les six premiers mois de 2024. “Il faut rappeler que le nourrissage est également interdit, et si vous le faites quand même, vous êtes le responsable de facto de l’animal », précise Karim Merlot, responsable de la brigade environnementale intercommunale. De même, laisser divaguer son chien, c’est 35 euros d’amende. « Et quand la procédure est réalisée, le chien est photographié. Donc si le maître veut l’abandonner pour éviter de prendre ses responsabilités et que nous retrouvons l’animal sur la voie publique, une procédure pour maltraitance sera engagée et le parquet pourra décider de poursuivre”.

L’option de se lancer dans une grande campagne de stérilisation massive à l’échelle de l’île n’est pas sur la table. “Cela reste très compliqué à mettre en œuvre, et notre politique, c’est de capturer pour stériliser. Que faire des animaux attrapés lors de cette campagne ? On ne peut pas les relâcher comme ça. Enfin, des tests ont été faits en Polynésie et ils n’ont pas été concluants”, poursuit Laëtitia Lebreton.

Ainsi, 1 477 animaux ont été capturés dans l’Ouest en 2023. De même, les aides à la stérilisation commencent à porter leurs fruits, avec près de 3 067 animaux stérilisés l’année dernière.