Encore quelques jours pour candidater au Budget d’initiative citoyenne du Département

Quelques jours avant la date limite de dépôt des candidatures pour le Budget d’initiative citoyenne (BIC), Gilles Hubert, vice-Président du Conseil départemental, a appelé, le 10 juin, les derniers retardataires à se mobiliser pour envoyer leurs dossiers.

« Nous voyons bien une volonté des citoyens d’agir autrement, de contribuer d’une nouvelle manière à la vie publique, pas seulement en étant un acteur des élections, mais en devenant un acteur de la vie et de la dynamique de la Cité, à travers des projets citoyens, portés par les citoyens, pour nos concitoyens, expliquait-il. C’est bien là l’esprit du Budget d’initiative citoyenne que nous avons mis en place il y a un an à l’occasion d’une première édition très encourageante. »

Le BIC, auquel le Département consacre un million d’euros, ambitionne en effet de faire du citoyen un acteur de la politique publique. C’est le cas de l’association Le Clan, lauréate de la première édition du dispositif, l’an dernier, qui a créé un coopératif et amusant au service de la transition écologique, et organise des ateliers ludiques sur la coopération et l’environnement. Lucile Reboul, coordinatrice du projet, expliquait ainsi que les financements reçus du Département avait permis à l’association d’améliorer le et d’accélérer la réalisation des projets. « Le nerf de la guerre, c’est toujours l’argent » soulignait-elle.

L’an dernier, 123 initiatives citoyennes avaient postulé pour obtenir ces financements, 55 avaient été lauréates, désignées par un vote des réunionnais. Deux thématiques, la transition écologique et solidaire et la lutte contre la vie chère, avaient été retenue. S’y ajoutent cette année la culture et l’action sociale (la préservation du patrimoine, la promotion de l’art et de la culture, la lutte contre les addictions, les discriminations et le harcèlement de tout type).

Les candidats ont jusqu’au 16 juin pour se faire connaitre.

www.budgetcitoyen.departement974.fr