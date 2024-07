Emmanuel Macron recadre ses troupes après les couacs de ces derniers jours

De retour d’un déplacement de 48 heures à Washington, Emmanuel Macron a convoqué les principaux cadres de son camp à l’Élysée pour une réunion de recadrage. La scène s'est déroulée en fin de matinée au premier étage du palais présidentiel, dans le salon Vert, où se sont réunis le Premier ministre Gabriel Attal, l'ancienne Première ministre Élisabeth Borne, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le patron du parti Renaissance Stéphane Séjourné, l’ancienne présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, l'ex-patron du groupe à l’Assemblée Sylvain Maillard et la ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes Aurore Bergé.

L’objectif de cette rencontre était de rappeler à tous leur « devoir d’unité » face aux récentes tensions internes, particulièrement autour de l’élection du président de groupe prévue samedi matin. Emmanuel Macron a exprimé son mécontentement devant ses alliés, déclarant : « L’image que nous avons donnée ces derniers jours est désastreuse. On fait exactement ce que nous reprochions aux autres avant d’arriver au pouvoir en 2017« .

Selon des participants, l’ambiance était pesante, et certains cadres n’étaient pas enclins à se retrouver dans la même pièce. Avant cette réunion, Macron avait eu un tête-à-tête avec Gérald Darmanin dans le salon Doré, rencontre décrite comme particulièrement tendue.

Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité pour chacun de mettre ses ambitions présidentielles pour le moment de côté. « Si vous commencez la campagne de 2027 maintenant, vous serez balayés », leur a t-il dit. Il leur a demandé de garantir l’unité autour de leur projet et bilan communs avant d’exprimer son espoir de former une coalition avec d’autres formations de « l’arc républicain » pour empêcher le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national d’accéder au pouvoir.

Le président a fixé un objectif ambitieux : former une coalition avant l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale le 18 juillet. Il a évoqué la possibilité de rallier des élus de la gauche modérée autour de projets clés, comme la réforme du scrutin avec l’introduction de la proportionnelle et la loi grand âge, suspendue depuis la dissolution de l’Assemblée.

Gabriel Attal a suggéré de proposer un calendrier de travail jusqu’au 19 août, une semaine après la fin des Jeux olympiques, pour voir si une coalition élargie pouvait être formée d’ici là. Cependant, l’idée de nommer des ambassadeurs pour mener les discussions avec d’autres partis a été abandonnée faute de volontaires.

Une nouvelle réunion est prévue pour lundi prochain, juste avant la possible démission du gouvernement. En cas de démission, le gouvernement ne gérerait plus que les affaires courantes, et les 17 ministres élus députés pourraient participer au vote pour le président de l’Assemblée nationale.