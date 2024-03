Embauche locale : Le Mouvement réunionnais veut « favoriser les talents locaux »

Hier, j’ai publié sur Instagram et sur Facebook un message interpellant la Villa Marthe au sujet d’une annonce d’emploi pour deux chefs de rang. Après la polémique du week-end, dont je ne suis pas à l’origine, mon message a été largement diffusé et commenté.

Dans un contexte tendu pour l’emploi local, je m’interrogeais sur le choix de ce restaurant d’aller chercher en France hexagonale deux chefs de rang. Plusieurs explications possibles pouvaient être avancées : l’absence de personnes qualifiées sur place, le manque de réponses de jeunes locaux, ou simplement le syndrome de la « goyave de France », qui veut que ce qui vient de l’extérieur soit forcément meilleur.

L’annonce elle-même posait problème, notamment dans les termes utilisés. Mon message reflétait un certain ras-le-bol, face à la multiplication d’annonces provocantes envers la population locale. Certains m’ont interpellé en me disant : « Ce n’est pas un peu anti-zorèy ton post ? » Malheureusement, le simple fait de questionner ou de faire un constat n’est pas toujours bien perçu, et on veut vous taxer d’anti-zorèy pour clore le débat.

Cependant, le problème n’est pas là. Il réside dans le fait qu’en matière d’emploi, et dans d’autres domaines, nous ne pouvons adopter le même schéma de pensée qu’en France hexagonale.

Le marché de l’emploi dans les Départements et Régions d’Outre-mer est caractérisé par un taux de chômage très élevé, bien qu’il varie d’un territoire à l’autre. En 2021, à la Réunion, le taux de chômage au sens du BIT s’établit en moyenne à 18 % de la population active, largement supérieur à la moyenne nationale (7,9 %).

Par ailleurs, des chercheurs spécialisés, menés par l’économiste Yannick L’Horty, ont également étudié la discrimination dans l’accès à l’emploi dans les DOM-TOM et à Paris, en se concentrant sur la profession de serveur dans les restaurants.

Le résultat démontre que, entre un Ultramarin et un candidat venu de l’Hexagone, c’est ce dernier qui a le plus de chances d’obtenir le poste convoité, qu’il soit à pourvoir localement ou dans la capitale.

En ce qui concerne La Villa Marthe, le restaurateur, réunionnais, affirme ne pas trouver de candidats locaux malgré ses efforts. Cependant, une rapide recherche rapide sur France Travail (Pôle Emploi) révèle actuellement seulement quatre annonces d’emploi pour des chefs de rang et aucune annonce de la Villa Marthe. De plus, aucune annonce n’est visible sur les réseaux sociaux du restaurant (Facebook et Instagram).

Bien que je comprenne l’argument selon lequel le secteur est en tension, il est important de s’interroger sur les détails de l’annonce initiale. Si cette annonce existe, nous aimerions la voir ! Est-ce que le logement est proposé, comme proposé pour le candidat venant de l’Hexagone ? Quelles sont les conditions de travail ? Le salaire proposé aux Réunionnais est-il le même que celui proposé aux hexagonaux ? Le choix du réseau utilisé pour l’annonce soulève également des questions.

Même si je connais des employeurs qui ont une politique volontariste pour l’emploi local, certains ne jouent pas le jeu (employeurs locaux et non locaux). J’ai déjà eu accès à une offre de stage d’une structure locale financé par de l’argent public et qui cherchait un stagiaire en dehors de la Réunion. L’annonce, diffusée en interne, que l’on m’a montré était hallucinante : « tu veux te faire une expérience au soleil, et travailler dans un cadre idyllique, bon travailler n’est pas le bon mot, y’aura aussi de la farniente sur la plage…cette annonce est faite pour toi ».

Il existe d’autre exemple ! Un ami cadre d’une grande entreprise présente à la Réunion et en France Hexagonal m’a fait part de son exaspération. L’entreprise cherchait un cadre, et l’annonce n’a pas été diffusé localement et il avait fait part, par mail, de son indignation aux dirigeants. La réponse fut stratosphérique : « tu n’as pas une bonne démarche, ton mail fait un peu racisme anti-zorèy, et puis de toute façon les réunionnais

quand on leur donne un poste à responsabilité, ils vont tout de suite s’acheter de grosses voitures ».

Tout cela pour dire que nous devons changer notre façon de faire ici à La Réunion ! Que l’employeur soit réunionnais ou non, nous devons rester vigilants. Il y a des personnes qui ne veulent pas travailler partout, ici et en France hexagonale, mais sous-entendre, comme beaucoup le font, que nous ne serions pas capables, que nous serions paresseux (tout le vocabulaire néo-colonial) est inacceptable, et nous nous dresserons toujours contre cela ! Il est temps de repenser notre approche de l’emploi et de favoriser les talents locaux.

Rémy Bourgogne

Le Mouvement Réunionnais