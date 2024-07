Élection : un moment de vérité !

Et hop, c’est reparti pour un tour ! Le premier tour des élections législatives ! En cet hiver très glacial, les promesses vont bon train et sont aussi toutes belles. Trop belles sans doute pour être vraies. Tous se plaignent de l’état du monde. Tous parlent de la crise.

La crise !

Tous les candidats veulent remettre de l’ordre dans cette société déboussolée. Dès lors je me permets de poser deux petites questions:

– la première : « qui croire » ?

– la deuxième : ces belles idées pourquoi ne pas les avoir mises en pratique plus tôt ? On voit tout et n’importe quoi en matière de programme. Il y a ceux qui

« enfoncent des portes ouvertes », ceux qui promettent la lune, ceux qui banalisent et, de vous à moi il ne reste plus grand monde. Leurs luttes de pouvoir ne m’intéressent pas ! Tout le monde, il est beau, tout le monde il est gentil ! Tout est mensonge ! Ils sont tous les mêmes !

La France, notre France, cette France, il est temps, il est grand temps de mettre un point final à toute cette insécurité. Ce pays a perdu beaucoup de valeurs. Notre Île a perdue beaucoup de valeurs ! Mes valeurs c’était cette France et notre Île d’avant ! Trop de personnes dans le besoin. Abandonnées à leur propre sort, victimes de ce système « d’attendre les grandes manifestations pour apporter de l’aide ». Vous les politiciens, ces personnes ont besoin de parler, il faut prendre du temps, les écouter et répondre à leurs interrogations sans faire de belles promesses irréalisables. Besoin de travailler. Besoin de logement. Besoin de paix. Besoin d’être heureux, tout simplement ! Eh oui, tant de personnes ont été oubliées durant de trop nombreuses années ! Pour aimer et pour comprendre ce Français, ce créole, ce citoyen que nous sommes, il faut en être plus proche, ce qui fait défaut, hélas à la majorité de nos représentants tant sur le plan local que national. Nous le savons il y a des milliards de personnes qui vivent sur la terre. Par pays nous élisons un président, par ville nous élisons un maire, suivi un ballet de députés, sénateurs, présidents des collectivités..pour prendre des décisions positives et constructives pour son peuple et non destructives. Si chaque peuple décide de mettre entre vos mains des millions de vies, c’est que des millions de personnes ne peuvent pas diriger un pays, ce serait le chaos n’est-ce pas !