Édouard Philippe visite le « Village Réunion »

Quelques jours après son séjour à La Réunion, la semaine dernière, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe est venu visiter, le jeudi 29 février, le « Village Réunion » du Salon international de l’agriculture (SIA). Après avoir rencontré quelques producteurs, et goûté la cuisine préparée par la cheffe Sabine Dijoux, il a été accueilli sur le stand institutionnel du Département par les vice-Présidents Serge Hoareau et Gilles Hubert, et par le Conseiller départemental Jean-François Nativel. Le sénateur Stéphane Fouassin était également présent.

Au cours de leur entretien, Serge Hoareau a rappelé à Edouard Philippe les attentes du monde agricole réunionnais, notamment sur la problématique des normes qui ne sont pas appliquées aux produits importés. Il a également évoqué la nécessaire adaptation des lois aux réalités outre-mer et rappelé que la réforme de l’octroi de mer inquiète les élus de l’île.