Ecole et sexe, Freud ne s’est pas trompé sur tout.

Le mineur de 14 ans que l’on appelle Kevin par pudeur, et qui a tenté d’assassiner sa petite amie du même âge, Dieu merci, est une exception, un cas limite. Mais la vie est ainsi faite, que les situations extrêmes sont des indices, des signaux. Au-delà des sanctions qui, bien entendu doivent être exemplaires, je me demande, en tant que médecin, si la société est capable, comme l’industrie, de comprendre le message sociétal et de régler ces « non-conformités » pour que ce genre d’accident et de drame ne se reproduise pas. Les prisons françaises n’ont jamais connu une telle affluence, nous dit-on. N’est-ce pas, parce que la société française se montrerait incapable de prendre les mesures nécessaires pour que les incivilités et les crimes se réduisent ? Nous semblons tous être noyés dans une sorte de brouillard nous empêchant de voir la réalité en face. La vraie culture a déserté l’école. Il n’y a plus de curiosité chez les enfants ou une curiosité détournée par le manque de réponses de la société et/ou de l’école. Tout est aseptisé, mâché, lissé et finalement fort indigeste. Alors, à la recherche désespérée de la vraie vie, on se tourne vers l’artificiel. Mais cela ne suffit pas. Ils ne sont pas idiots ces petits, ils savent bien que la vraie vie c’est autre chose. Il suffit de pousser le bouton de la télé pour voir des horreurs, vraies comme les guerres ou fictives comme les films d’horreur dont ils raffolent. Parce que l’on n’a pas su répondre à leurs vraies questions, ils vont chercher n’importe quelle réponse, y compris les pires. L’éveil des sens chez les ados est une bombe dont on ne se méfie pas assez. Sous la couverture étanche du mépris des adultes, couve ce feu de la vie. La pression des frustrations augmente donc et peut finir par exploser. « Vous n’avez pas compris mon envie de vivre, alors je vais jouer avec la mort, pour voir ». Il s’agit là d’une vision un peu facile, mais comment comprendre, comment expliquer autrement cet accès de furie incompréhensible ?

Tout ce que l’on trouve dans le web, notre bibliothèque mondiale, à ce sujet, relève d’une approche puritaine, très lisse, à la limite du politiquement correct, et très éloigné de ce qu’attendent nos enfants à cette époque de leur vie. Une seule exception, semble-t-il, l’approche canadienne :

« Sur le point d’entrer à l’école secondaire, les enfants âgés de 10 à 12 ans vivent les premières étapes de la puberté : alors qu’ils voient leur corps et celui de leurs camarades se transformer, ils développent de nouveaux intérêts et ont davantage envie de plaire, tout en devenant plus sensibles à la pression des pairs. »

Cette introduction du Directeur de l’Agence de Santé pourrait paraître un peu trop soft et au-dessous des véritables besoins. Dieu merci, la suite est beaucoup plus rassurante en ce qui concerne l’adéquation de la réponse aux besoins exprimés, futurs ou ressentis, du jeune public. A chaque étape de l’initiation proposée par le dossier pédagogique de cette Agence de Santé, il est prévu de demander leur avis aux enfants et il leur est suggéré de poser toutes les questions qui leur viennent à l’esprit. Là est sans doute l’originalité de cette démarche. Dans d’autres pays comme la Finlande, réputée pour la qualité de son enseignement, on n’hésite pas à préparer nos bambins à ce qui les attend à l’âge adulte, dès 3 ou 4 ans ! Il ne faut tout de même pas oublier que, du stade du « pipi caca » au stade du sexe « copulateur, reproducteur et sensuel » il y a un gouffre bien difficile à combler, même en commençant la préparation dès l’âge de 3 ans. Enfin, il faut bien admettre également que l’urbanisation a écarté de plus en plus nos enfants, de la présence enrichissante de la nature à laquelle avaient droit les enfants des agriculteurs qui ne représentent plus aujourd’hui qu’une infime minorité de la population. Tous ces facteurs négatifs expliquent en grande partie les dérives sociétales vers l’artificiel et le déséquilibre. Les plus faibles (les enfants) en sont les premières victimes. Sans prise de conscience de ces phénomènes sociétaux et sans mesures correctives efficaces, il sera bien difficile d’enrayer cette évolution délétère.