Société e-sport: Le Réunionnais Tikok se distingue au Japon

L’EVO JAPAN première édition de la déclinaison nippone du championnat du monde de Versus Fighting, l’Evolution Championship Series ( EVO ) américain, s’est tenue du 26 au 28 Janvier 2018 à Tokyo.



Le versus fighting (jeux de combats) est un type de jeux vidéos où deux adversaires s’affrontent avec des personnages sur des licences tels que : King Of Fighters, Street Fighter, Tekken ou encore Smash Bros.



A la Réunion, un compétiteur se distingue par son invincibilité sur le jeu King of Fighters depuis plus d’une dizaine d’année : Tikok (Kévin Imouza). R écemment, il a remporté le tournois de l’Africa Game Show, devenant ainsi champion d’Afrique.



Fort de cette expérience, il se décide avec sa bande d’amis, sous la banière Geek.re de s’envoler pour le japon afin de participer au championnat du monde avec pour seul moteur : la passion du Versus. Il y sera le seul compétiteur français à participer sans sponsor, ne comptant que sur ses deniers personnels.



Le décompte final faisait état de 570 participants venus des quatre coins de la planète. Après s'être illustré brillamment au cours des phases de poule Tikok est le seul français qui ait survécu jusqu’au top 16.



La tension est à son comble lorsqu’il affronte l’ancien champion du monde MadKOF, l’assistance surprise par cet outsider inconnu du milieu se rallie à TIKOK et explose de joie quand celui-ci sort victorieux. Au match suivant c’est le hongkongais Fudou Myouou qui met fin à la progression phénoménale de TIKOK au cours d’un match serré, diffusé en direct et suivi par des milliers de spectateurs au travers du monde, faisant de TIKOK le 9eme meilleur joueur mondial sur The King Of Fighters XIV.



La prestation de Tikok a attiré l’attention des éditeurs du jeux (SNK) qui ont largement félicité le seul européen à être parvenu à se hisser dans le top 10 mondial. Surpris par la détermination de la communauté réunionnaise, qui est venue jusqu’au Japon pour concourir, SNK a témoigné de sa volonté de soutenir le développement de tournois de King Of Fighters à la Réunion au travers de Geek.re.

N.P Lu 84 fois





Dans la même rubrique : < > Top 5 des articles les plus lus sur Zinfos cette semaine [INSOLITE] La Réunion dans le top 7 des îles les plus dangereuses!