Du machiavélisme en politique

La vague bleue s’est bel et bien transformée en tsunami, même à La Réunion, contrée pourtant célébrée pour son « Vivre Ensemble » exemplaire. Attirés par les sirènes d’un succès prometteur, des cadors aussi bien que de parfaits inconnus ont manifesté leur désir de faire partie du clan des vainqueurs, en rejoignant un mouvement, sans scrupule aucun pour l’histoire des idées qui l’ont pourtant façonné.

Peu importe le bulletin, pourvu qu’on ait l’ivresse du changement tant prophétisé, fusse-t-il le début d’un nouveau cauchemar. Ces élections racontent l’histoire de la rencontre entre l’opportunisme et l’amnésie. Elles témoignent aussi d’une rupture de confiance certaine entre les caciques et leurs appareils avec le peuple. Elles plébiscitent simplement une étiquette de rejet peu importe la personne qui en est l’incarnation. Elles disent combien le mimétisme construit et déconstruit les opinions et les pensées. Elles démontrent que plusieurs réunionnais de couleur, oublieux de leurs propres origines, ont notamment franchi ce saut vers l’inconnu parce qu’ils s’estiment menacés dans leur identité avec des droits bafoués (sécurité, logement, emploi, cherté de la vie, inquiétudes sur la solidité du socle républicain quant à ses capacités d’absorption des vagues migratoires). Nonobstant, face à notre incapacité à réagir devant le complexe, on se vautre dans des simplifications à outrance, on se légitime dans des raisonnements manichéens là où la nuance serait nécessaire, on s’accommode du déraisonnable face au plus plausible, on cherche, en vain, un autre chemin face au mur des dettes alors que seul notre humanisme devrait nous guider à penser et agir mieux.

Au soir de la proclamation des résultats, c’est l’effarement, aucun clan n’a réellement triomphé, tous les candidats classiques et potentiellement (faux)rivaux sont renvoyés dos à dos au-delà de la seconde marche du podium tant espérée pour les compétiteurs(trices) qui n’étaient point des Député(e) sortant(e)s (exception faite de la 3ème circonscription). En revanche, si les électeurs ont bel et bien compris une chose, c’est que la priorité devait être donnée aux candidat(e)s susceptibles d’incarner l’alternance à l’Assemblée Nationale.

Néanmoins, les discours triomphalistes du camp progressiste, même si c’est de circonstance, même si c’est pour galvaniser les partisans, ne me paraissaient pas à la hauteur de l’onde de choc qui a porté des candidats de la mouvance diamétralement opposée au sien, au soir du premier tour de ces élections législatives anticipées et/ou précipitées. Par ailleurs, le machiavélisme qui est à l’œuvre à tous les étages du pouvoir, vide, encore plus, chaque jour, la démocratie de sa substance en proposant l’illusion d’un choix entre des candidatures qui restent conventionnelles et convenues, car toutes celles qui sont sans étiquette apparente ou avérée sont disqualifiées d’office.

Tout est pourtant à reconstruire, en termes d’engagement politique citoyen, pour que de jeunes générations nouvelles issues de la base et appartenant à toutes les catégories socio-professionnelles soient proportionnellement représentatives de fortes ambitions pour un monde qui n’a pas été à la hauteur des promesses faites depuis des décennies. Aussi, nous le voyons bien, au-delà du ras-le-bol, il y a aussi la malheureuse conjugaison d’un contexte de précarisation sociale et de déclassement d’une partie de la population réunionnaise qui a trouvé dans le vote à l’extrême droite la promesse d’un refuge, d’une protection, d’une satisfaction de l’attente sécuritaire.

Mais, nous le voyons mieux encore, c’est bien sur l’autel des promesses, même les plus extravagantes et les plus irréalisables, que l’on tente de ravir à l’adversaire une place à l’Assemblée Nationale. Cependant, durant les 3 années qui viennent, nos élu(e)s devrons s’atteler à redéfinir un Pacte Citoyen qui redonne du sens à la politique, qui procure de la substance à une démocratie au visage livide, qui ne fasse plus du vote qu’un miroir aux alouettes.

Enfin, si la route est tracée, si tout est écrit, prenons conscience de la nécessité, plus que jamais, que le Dialogue Interculturel et le Vivre Ensemble, devienne bien une réalité qui traverse bien chaque barreau de notre territoire et irrigue le corps social afin de l’animer de l’esprit de fraternité qui incombe à chaque citoyen, sans que, pour autant, l’esprit d’entraide et de justice sociale – qui incombe aux pouvoirs publics, à la solidarité nationale et aux multimilliardaires – ne soit le parent pauvre d’un destin que l’on souhaite commun, lumineux et apaisé.

Youssouf OMARJEE