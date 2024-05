Du 15 au 19 mai, le Département organise la 18e édition de la Fête de la nature, dans tous les espaces naturels dont il est gestionnaire. Cette 18e édition a pour thème « En mai, replongeons-nous dans la nature ! ». Elle propose près de 150 visites guidées dans 31 sites naturels à découvrir seul, en famille ou entre amis, pour un moment de fête et de partage autour de la biodiversité réunionnaise.

Six nouveaux sites sont à visiter cette année pour observer des chauves-souris, des papangues, ou s’extasier sur la biodiversité d’un site unique : trois dans l’Ouest (forêt de l’Etang-Salé, falaise de la Grande-Chaloupe et crête Roche Verre bouteille), un dans l’Est (Sentier botanique de la Petite-Plaine), un dans le Nord (arboretum Thérésien-Cadet de l’Université) et 1 dans le Sud (Réserve bio des Avirons).

En cette année olympique, et quelques semaines avant que la flamme ne parcoure l’île, des animations autour du sport et la nature (parcours, relais sportifs dans la nature, jeux de piste, chasses aux trésors…) seront également proposés aux visiteurs.

Au total, ce sont 21 partenaires et gestionnaires d’Espaces naturels sensibles qui sont mobilisés, dont trois nouveaux, pour cette 18e Fête de la nature. Près de 150 visites guidées et animations pédagogiques gratuites, dont 36 activités pédagogiques, sont organisées pour les Réunionnais. Au regard du succès des éditions précédentes, 2 400 visiteurs sont attendus sur l’ensemble des milieux naturels. Les visites sont ouvertes aux personnes sourdes et malentendantes (interprétariat en langage des signes) et accessibles pour certaines aux personnes porteuses de handicap (PMR, déficients intellectuels…)

La totalité du programme est à retrouver sur le site du Département : www.departement974.fr. Les réservations sont possibles au 0262 97 59 59 (du lundi au samedi de 8h à 18h) et par mail : fetenature2024@gmail.com.

L’objectif de la Fête de la nature est de sensibiliser le public aux enjeux de protection de la biodiversité et de faire progresser les connaissances sur les espèces et les espaces naturels, le tout dans un esprit convivial et festif. Il s’agit de sensibiliser à la protection des milieux remarquables qu’abrite le patrimoine naturel du Département, inscrit pour la plupart au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, de faire découvrir le travail d’hommes et de femmes, professionnels et passionnés de la nature, de rendre l’information accessible à tous, notamment aux personnes en situation de handicap, et d’encourager la découverte de la biodiversité pour favoriser l’émergence de comportements respectueux.