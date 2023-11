Drames de la pauvreté : Une enquête est en cours !

Ce dimanche 19 novembre, l’église catholique a célèbré la journée des pauvres, instituée en 2016 par le pape François, une invitation à la solidarité et à changer le monde. Ce rappel fait, et au-delà de toute considération religieuse, force et de reconnaitre que la précarité, la pauvreté et l’insalubrité … sont principalement les causes des drames […]

Ce dimanche 19 novembre, l’église catholique a célèbré la journée des pauvres, instituée en 2016 par le pape François, une invitation à la solidarité et à changer le monde.

Ce rappel fait, et au-delà de toute considération religieuse, force et de reconnaitre que la précarité, la pauvreté et l’insalubrité … sont principalement les causes des drames qui surviennent régulièrement chez nous, souvent dans l’indifférence générale. Mais rassurons-nous, une enquête est diligentée, à chaque fois !!

Quelques exemples parmi des dizaines d’autres : Janvier 2023, un incendie s’est déclaré dans une maison, rue des manguiers, à la Cressonnière, Commune de Saint-André. Il n’y a pas eu, Dieu merci, de victime. Mais le modeste occupant des lieux a tout perdu. Il vivait seul. Enquête en cours !

Samedi 4 novembre, toujours à Saint-André, une gramoune de 86 ans, meurt carbonisée, dans l’incendie de sa case, en bois sous tôle, Chemin Brunet. Elle était atteinte, semble-t-il, de la maladie d’alzheimer, et vivait seule. Les circonstances du drame ? Une enquête est en cours !! Un drame atroce passé sous silence.

Ce 18 novembre à Saint-Paul, suite à un incendie dans une case, le corps calciné d’un homme est découvert sur place. Selon les premières investigations, et une fois de plus, le système électrique, pas aux normes, serait à l’origine de l’incendie. Et comme d’habitude …Une enquête est en cours !!

Tous ces drames doivent nous interpeller tous, et en premier lieu nos élus-es. Y’en a marre de ces larmes de crocodiles, et cette hypocrisie. Agissons.