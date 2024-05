Don du sang : Planning des collectes du samedi 1er au dimanche 09 juin

Le Fonds de coopération régionale lance un second appel à projets cette année, visant à renforcer la coopération entre La Réunion et les pays voisins de l’Océan Indien. Ce fonds permet de financer des initiatives favorisant le développement économique et social, en améliorant l’intégration du territoire dans son environnement régional et géographique. Cet appel à projets cible prioritairement des actions innovantes en lien avec l’éducation, la jeunesse et le sport.