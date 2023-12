Direction Mafate – La Nouvelle pour la cinquième étape du festival Dann kèr lé O

ses riddim et son freestyle inclassable pour terminer la soirée.

Une scène exceptionnelle avec Mahavel, Tisel, Pix’L qui nous fera vibrer ses riddim et son freestyle inclassable pour terminer la soirée.

Une particularité sur cette étape . Pour celles et ceux qui veulent tenter l’expérience camping , il devront réserver leur place.

Un camping gratuit sera mis en place avec point d’eau et toilettes sèches . Voici le lien d’inscription au camping, ouverture le samedi 16 décembre à 15h et fermeture le dimanche 17 décembre à 11h:

https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-du-sechoir/evenements/camping-bivouac

Dans ce territoire fragile, pour que les habitant·e·s ne gardent pas un mauvais souvenir de notre et de votre venue, et que l’aventure puisse exister à nouveau, ensemble, soyons responsables !

Le festival DANN KER LÉ O se déroule en toute ou partie dans le « cœur » du Parc national de La Réunion. Il est de la responsabilité de chacun de respecter un socle de règles minimums destinées à assurer la protection des paysages et de la biodiversité qui les occupent. Ces règles de base sont les suivantes :

– Aucune atteinte ne doit être portée à la végétation,

– Le prélèvement de végétaux d’espèces indigènes, pour la confection de bâtons de marche ou tout autre usage est interdit,

– Tout abandon de déchet, même biodégradable (susceptible de favoriser la prolifération des rats, constituant une menace pour les espèces d’oiseaux indigènes) est interdit,

– L’usage du feu est strictement interdit en dehors des emplacements pérennes aménagés à cet effet par le gestionnaire des lieux,

– La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Le stationnement des véhicules est autorisé exclusivement sur les lieux ouverts au stationnement public,

– Rester dans l’emprise du sentier

Parce qu’ils appartiennent à tous, ces patrimoines (naturel, culturel et paysager) méritent l’attention et le respect de chacun. Protéger le cœur du Parc national, c’est respecter les règles qui assurent la sauvegarde de ses richesses de biodiversité et paysagères. Les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales.

Pour plus d’information, consulter http://www.reunion-parcnational.fr/fr/le-parc-national-de-la-reunion/reglementation