Dieu que j’ai peur d’être un humain

(On s’emmêle, on s’embrouille, on se ment … et, évidemment, rien n’avance)

Est-ce que la civilisation c’est : « Laissez-les vivre » où : « Ne vivez qu’à mon profit » ? N’y aurait-il pas un moyen terme entre l’animalité et l’exploitation de l’homme par l’homme ? Autrement dit, l’idée de paradis dans lequel les humains vivraient en harmonie et en bonne intelligence avec le monde minéral et vivant, serait-elle une utopie ? Cela, en tout cas, demande réflexion. Les dérives d’une humanité troublée et qui, depuis plusieurs milliers d’années se cherche un destin, posent question. La dichotomie entre l’harmonie globale du monde naturel et la disharmonie du monde des humains, ne cesse de nous surprendre, de nous interroger. Que je sache, aucun penseur, aucun philosophe, n’a encore trouvé de réponse. Seules les religions nous promettent le paradis, mais à quel prix !

Entre la schizophrénie occidentale et le fatalisme oriental, nous sommes perdus. Ne retrouverons-nous jamais cette sagesse naturelle dont on nous rebat les oreilles depuis la nuit des temps ? Telle une engeance prédatrice nuisible, serions-nous donc exclus définitivement des grands équilibres de la nature ? Et est-ce pour cela que les humains ont créé le bien, le mal, le paradis, l’enfer et Dieu ? Située entre l’Est et l’Ouest, la société russe, cette mal aimée, serait-elle le pont qui nous manque ?

Voilà pour le côté humain, économique et social de l’affaire. À supposer que l’espèce humaine ne soit pas condamnée ou qu’elle finisse par comprendre l’absurdité d’une autodestruction, reste à régler le problème de sa réinsertion harmonieuse dans le biotope terrestre. La paix sur Terre parmi les humains ne règlerait rien si leur maison était détruite. Même si la démarche est d’ores et déjà biaisée, la France, par la voix de Madame le Premier Ministre, semble attaquer le problème. Un an après la COP 15 de décembre 2022 (accord de Montréal), on se lance enfin dans une stratégie nationale de défense de la biodiversité !!! Décidément, les humains s’affolent. Il est temps. Mais, dans l’affolement, on ne peut rien faire de bien. L’ONU rue des quatre fers pour que cessent les guerres, sans résultats depuis plus de 70 ans. Les gouvernements de beaucoup de nations du Monde s’inquiètent de la dégradation de leur biotope (leur maison) mais la pagaille qui règne chez les habitants de cette maison, est peu propice à une organisation cohérente des réparations. On mélange tout, on s’emmêle, on s’embrouille, on se ment … et, évidemment, rien n’avance.

François-Michel MAUGIS