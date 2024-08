Deuxième jeunesse pour un ouvrage centenaire

Le pont Banane, nouvellement inauguré ce jeudi 1er août tire son nom, non pas des fruits du bananier, mais du… bois de banane. Un arbre endémique de La Réunion, si cher à l’illustre tisanier Raymond Lucas qui l’a fait connaître à l’occasion de la cérémonie de réouverture à la circulation de l’ouvrage centenaire, entièrement rénové par le Département. Eric Férrère, le maire des Avirons et vice-président du Département confirme : « Portant le nom scientifique de xylopia richardii boavin, cet arbre qui mesurait 7 à 12 mètres de hauteur et qui était utilisé pour construire des passerelles et des échafaudages, poussait à foison dans les hauts des Avirons. D’où le nom de ce pont, construit en 1912 devenu aujourd’hui monument historique. Il relie les hauts des Avirons à sa partie Sud. Il constituait à l’époque le seul lien permettant aux charrettes de franchir la ravine Ruisseau« .

Un siècle plus tard, ce ne sont plus des charrettes qui roulent sur le pont Banane, mais des véhicules, des camions et des bus, utilisés quotidiennement par près de 4000 usagers de la RD16 desservant le quartier du Tévelave. Son franchissement dans les deux sens – auquel s’ajoute une voie pour les piétons et les cyclistes – est désormais possible grâce aux travaux d’élargissement réalisés par le Département. Venus nombreux participer à l’inauguration, les riverains sont les premiers à se réjouir de cette réalisation. Le président du Département a salué la patience des habitants qui peuvent enfin emprunter l’ouvrage après 18 mois de chantier. Et Cyrille Melchior d’ajouter : « L’inauguration d’un pont n’est jamais un événement anodin. Souvent, des murs sont construits autour de nous : ça crée des séparations, des cloisonnements, des mésententes, voire des conflits. Mais les ponts, eux, relient les habitants, les quartiers et permettent de franchir des obstacles, des ravines, mêmes les plus profondes« .

En présence de nombreux autres élus dont le maire de la commune voisine de l’Étang-Salé, Mathieu Hoarau et les Conseillers départementaux Louise Simbaye et Jean-François Payet, Cyrille Melchior a rappelé le rôle majeur du Conseil départemental en matière de mobilité sur le territoire : « Notre Collectivité gère un réseau structurant important de 724 km de routes, qui compte près de 400 ponts. Nos investissements sont à la hauteur des enjeux, avec un budget annuel de près de 30 millions d’euros pour entretenir et améliorer ce patrimoine routier« .

Cyrille Melchior n’a pas manqué de réitérer son soutien aux entreprises réunionnaises : « Derrière chaque chantier, il y a des entreprises qui font vivre des salariés, et des familles. Au travers de ses routes départementales, nous avons à cœur de faire vivre la commande publique locale, pour que nos entreprises puissent avoir de l’activité, et ainsi créer de la richesse, de l’emploi, et des infrastructures de qualité pour les Réunionnais. Pour le pont Banane, le projet a coûté 1,8 million d’euros à la Collectivité, dont une subvention de l’Etat de 900 000 euros« .

Les autres projets en faveur des Avironnais n’ont pas été oubliés : « Les Pactes de Solidarité Territoriale ou PST, d’un montant total de 6,7 millions d’euros ont permis de mener à bien des projets d’aménagement de proximité, de transition écologique et solidaire, et d’action sociale. La Ville bénéficiera par ailleurs de 3,2 millions d’euros au titre du Pacte Département et Territoires qui succède au PST » a annoncé le Président avant de couper le ruban et dévoiler la plaque commémorative du pont Banane avec les habitants.