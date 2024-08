Deux gains d’un million d’euros remis à La Réunion

Deux gros gains ont été remis à La Réunion les 30 juillet et 7 août , rapporte la Française des Jeux. Les deux avoisinent le million d’euros. L’un a été reporté au Keno à Saint-Gilles les Hauts et l’autre au My Million à Saint-Gilles les Bains.

Toutes les semaines, cette joueuse souscrit un abonnement KENO. Comme à son habitude, elle joue ses deux combinaisons pour les 2 tirages journaliers, accompagnées de l’option multiplicateur. Après sa journée de travail, son plaisir est de vérifier les résultats sur Internet et de découvrir si la chance a tourné en sa faveur. Ce 25 juillet, cette veinarde a la surprise de constater que 10 de ses numéros fétiches sont sortis avec 200 000 € à la clé. « Lorsque j’ai vu le multiplicateur X 5 associé à ce gain, mon sang n’a fait qu’un tour. Le calcul fut rapide : je suis devenue Millionnaire ! » s’exclame-t-elle. Grâce à cette coquette somme, ette généreuse gagnante compte bien gâter ses proches.

Deux fois par mois, en faisant le plein de son véhicule, ce joueur profite d’être à la station service pour valider une grille flash Euromillions. Ce 9 juillet, il ne change pas ses habitudes et repart avec son reçu qu’il ne vérifiera qu’une dizaine de jours plus tard auprès du vendeur. » Lorsque j’ai appris avoir remporté un million d’euros grâce au code EuroMillions – My-Million tiré au sort, j’ai tremblé et pleuré de joie en même temps » se souvient cet heureux gagnant. Ce gain inespéré va être un tournant de la vie de ce veinard, il envisage la création de son entreprise. Il ajoute heureux : « J’attends Noël avec impatience, je vais pouvoir réunir toute ma famille chez moi ».