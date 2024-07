Deux avions se frôlent dans le ciel de New York

La séquence, filmée à 11h45 heure locale par une dashcam de la police de Syracuse, montre un Bombardier CRJ 900 de Delta Airlines avec 80 personnes à bord, venant de décoller de l’aéroport international Syracuse Hancock. L’autre appareil, également un CRJ mais de PSA Airlines, une filiale d’American Airlines, était en attente pour atterrir. Les deux avions se sont dangereusement rapprochés, déclenchant les systèmes d’alerte anticollision dans les deux cockpits. Selon les données de Flight Radar, les avions sont passés à moins de 400 mètres latéralement et une centaine de mètres verticalement l’un de l’autre. Grâce à des manœuvres rapides, les pilotes ont évité une collision in extremis, et les deux avions ont pu poursuivre leur route sans encombre.

Suite à cet incident, l’Agence américaine de l’aviation civile (FAA) a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes et identifier les éventuelles défaillances ayant conduit à cette situation dangereuse. Les experts en aviation soulignent que bien que les systèmes d’alerte anticollision aient fonctionné correctement, la proximité des appareils reste préoccupante et nécessite une analyse approfondie pour éviter toute répétition à l’avenir.

Cet incident survient dans un contexte de vigilance accrue concernant la sécurité aérienne. En 2023, plusieurs incidents similaires ont été signalés à travers le monde, rappelant l’importance des protocoles de sécurité et de communication entre les contrôleurs aériens et les équipages de vol. Les compagnies aériennes et les autorités de l’aviation travaillent continuellement à améliorer les systèmes de surveillance et de prévention pour assurer la sécurité des passagers.

Des passagers à bord du vol de Delta Airlines ont décrit des moments de grande inquiétude lorsque l’alerte anticollision s’est déclenchée. « C’était terrifiant, on pouvait voir l’autre avion de très près par les fenêtres », a déclaré un passager. La rapidité et le professionnalisme des pilotes ont été salués, évitant ainsi une possible tragédie.