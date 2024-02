Déposez votre candidature pour l’appel à projets en faveur du bien-être des chiens et des chats !

Dans la poursuite de nos actions de lutte contre l’errance animale et notamment celles entreprises en faveur de la protection animale (soutien à la stérilisation, sensibilisation des usagers, cession d’animaux de la fourrière, …), nous lançons cet appel à candidatures afin de soutenir de nouvelles actions en matière de lutte contre l’errance des chiens et des chats et œuvrant à leur bien-être.