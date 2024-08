Dengue : « Continuez à vous protéger malgré la baisse du nombre de cas »

Le communiqué :

Même si une baisse du nombre de cas de dengue est observée depuis plusieurs semaines, due à la saison hivernale, le virus est toujours présent sur le territoire.

L’ARS La Réunion encourage la population à poursuivre l’application des bons gestes pour lutter contre la dengue et recommande aux voyageurs de se protéger contre les moustiques durant leur séjour et à leur retour à La Réunion.

Situation épidémiologique au 1er août 2024

La Réunion est à ce jour en période inter-épidémique pour la dengue, avec moins de 10 cas rapportés par semaine.

On dénombre 1 265 cas de dengue rapportés depuis le début de l’année, essentiellement dans l’Ouest (50 % des cas) et le Sud (44% des cas). Le Nord a été concerné dans une moindre mesure avec 6 % des cas notifiés sur la période.

Cela s’est traduit par :

– 181 passages aux urgences pour dengue

– 85 hospitalisations

– 4 décès directement liés à la dengue recensés

37 cas importés ont été signalés au retour de voyage (Maurice, Rodrigues, les Antilles, les Comores)

En concertation, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, et Gérard Cotellon, directeur général de l’ARS, ont réduit le niveau du dispositif spécifique ORSEC de lutte contre les arboviroses au niveau 2A, correspondant à « l’identification d’une circulation virale modérée autochtone (apparition d’un ou plusieurs regroupements de cas ou de plusieurs cas sporadiques) ».

Qu’est-ce que le niveau 2A ?

Ce stade prévoit de limiter la propagation géographique du virus par la mise en œuvre d’une coordination des acteurs de la lutte contre les moustiques, dans les zones de circulation et le maintien

des interventions sur les cas isolés.

Il fait appel à la mobilisation des collectivités locales, et particulièrement des communes et intercommunalités, au regard de leurs missions de salubrité publique et de prévention auprès de la population dans une stratégie complémentaire aux actions de lutte autour de cas déclarés d’arboviroses ou de sensibilisation et de surveillance mises en œuvre par l’ARS La Réunion.

Il s’appuie également sur d’autres partenaires comme les associations impliquées dans la lutte contre les moustiques et les maladies vectorielles.