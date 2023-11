Découvrez le premier village ÉccoDom de La Réunion au boulodrome de Saint-Paul

Le Village ÉccoDom de La Réunion a été officiellement inauguré ce matin par Emmanuel Séraphin, Maire de Saint-Paul et Président du Territoire de l’Ouest et de Vanessa Miranville, Vice-Présidente en charge du développement durable de l’intercommunalité. Cet événement, qui se déroule du 28 octobre au 6 novembre au boulodrome de Saint-Paul de 9h00 à 18h00, propose une série d’activités ludiques et éducatives axées sur l’écocitoyenneté.

En partenariat avec l’Union Sociale pour l’Habitat Outre-Mer (USHOM), la Ville de Saint-Paul, la Région et le Département, le village vise à sensibiliser les usagers à l’importance de l’écologie et de la durabilité. Les visiteurs pourront profiter de jeux interactifs, de projections de films, ainsi que de conférences et débats sur les enjeux actuels liés à l’environnement.

Au stand du Territoire de l’Ouest, des médiateurs sensibilisent les usagers à la gestion de l’eau et des déchets, avec des ateliers différents organisés chaque jour. Ce matin, les élèves ont eu la chance de participer à un atelier où ils ont appris à confectionner des pots de fleurs.

L’événement est ouvert à tous et encourage les participants de tous âges à s’impliquer dans la préservation de l’environnement et à adopter des pratiques éco-responsables au quotidien.